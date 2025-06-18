Клубный чемпионат мира. Букмекеры назвали фаворита матча "Аль-Айн" – "Ювентус"

В матче 1 тура Клубного чемпионата мира по футболу итальянский "Ювентус" сыграет с эмиратским "Аль-Айном". Букмекеры видят фаворитом пары итальянцев – на их победу действует коэффициент 1.38. Тогда как для команды из ОАЭ – 8.70.

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На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 5.00. Т.е., букмекеры больше верят в мирный исход поединка, чем в победу "Аль-Айна".

Самым же вероятным счетом аналитики считают 0:2 в пользу "Ювентуса" – для него действует коэффициент 6.30. А кроме того:

0:1 (победа "Ювентуса") – 6.70;

1:1 – 8.00;

0:3 (победа "Ювентуса") – 8.50;

1:2 (победа "Ювентуса") – 9.00.

Меньше всего же верят в победу "Аль-Айна" со счетом 3:0 – для нее действует коэффициент 46.00. А также:

3:2 (победа "Аль-Айна") – 39.00;

3:1 (победа "Аль-Айна") – 39.00;

2:0 (победа "Аль-Айна") – 31.00.

Самым вероятным же претендентом на гол букмекеры видят форварда "Ювентуса" Душана Влаховича – на то, что он отличится, действует коэффициент 1.60. Среди лидеров также:

Рандаль Коло Муани ("Ювентус") – 1.75;

Николас Гонсалес ("Ювентус") – 2.00;

Кенан Йылдыз ("Ювентус") – 2.20;

Франсишку Консейнан ("Ювентус") – 2.40;

Тимоти Веа ("Ювентус") – 2.50.

Игра запланирована на 19 июня. Начало – в 04:00 по Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, перед стартом турнира букмекеры считали "Реал" главным претендентом на победу в Клубном чемпионате мира. Для него действовал коэффициент 4.50 – самый низкий из всех 32 участников турнира.

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