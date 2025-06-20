Клубный чемпионат мира. Букмекеры назвали фаворита матча "Фламенго" – "Челси"

В матче 2 тура Клубного чемпионата мира по футболу бразильское "Фламенго" сыграет с английским "Челси". Букмекеры видят фаворитом пары англичан – на их победу действует коэффициент 2.18, тогда как на команду из Бразилии – 3.70.

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На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 3.25. Т.е., букмекеры больше верят в мирный исход поединка, чем в победу "Фламенго".

Тем не менее, самым вероятным счетом аналитики считают 1:1 – для него действует коэффициент 5.70. А кроме того:

0:1 (победа "Челси") – 6.50;

0:0 – 7.10;

0:2 (победа "Челси") – 9.00;

1:2 (победа "Челси") – 9.80.

Меньше всего же верят в победу "Фламенго" со счетом 3:2 – для нее действует коэффициент 32.00. А также:

3:0 (победа "Фламенго") – 30.00;

2:3 (победа "Челси") – 27.00;

3:1 (победа "Фламенго") – 26.00.

Игра пройдет 20 июня. Начало – 21:00 по Киеву.

После 1 тура "Фламенго" и "Челси" занимают 1 и 2 места в группе D. Обе команды имеют по 3 очка.

Также у них одинаковая разница забитых-пропущенных мячей – 2:0. В 1-м туре:

"Фламенго" победило тунисский "Эсперанс";

"Челси" – "Лос-Анджелес" из США.

Как сообщал OBOZ.UA, после 1 тура букмекеры считают ПСЖ главным претендентом на победу в Клубном чемпионате мира. Для него действует коэффициент 3.50. При этом до старта турнира шансы парижского клуба на победу оценивались как 4-е из всех участников.

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