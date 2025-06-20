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Клубный чемпионат мира. Букмекеры назвали фаворита матча "Фламенго" – "Челси"

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
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Букмекеры назвали фаворита матча 'Фламенго' – 'Челси'

В матче 2 тура Клубного чемпионата мира по футболу бразильское "Фламенго" сыграет с английским "Челси". Букмекеры видят фаворитом пары англичан – на их победу действует коэффициент 2.18, тогда как на команду из Бразилии – 3.70.

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На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 3.25. Т.е., букмекеры больше верят в мирный исход поединка, чем в победу "Фламенго".

Кто выиграет в матче Клубного чемпионата мира

Тем не менее, самым вероятным счетом аналитики считают 1:1 – для него действует коэффициент 5.70. А кроме того:

  • 0:1 (победа "Челси") – 6.50;
  • 0:0 – 7.10;
  • 0:2 (победа "Челси") – 9.00;
  • 1:2 (победа "Челси") – 9.80.

Меньше всего же верят в победу "Фламенго" со счетом 3:2 – для нее действует коэффициент 32.00. А также:

  • 3:0 (победа "Фламенго") – 30.00;
  • 2:3 (победа "Челси") – 27.00;
  • 3:1 (победа "Фламенго") – 26.00.

Игра пройдет 20 июня. Начало – 21:00 по Киеву.

С каким счетом закончится матч Фламенго Челси

После 1 тура "Фламенго" и "Челси" занимают 1 и 2 места в группе D. Обе команды имеют по 3 очка.

Также у них одинаковая разница забитых-пропущенных мячей – 2:0. В 1-м туре:

  • "Фламенго" победило тунисский "Эсперанс";
  • "Челси" – "Лос-Анджелес" из США.
После 1 тура "Фламенго" и "Челси" занимают 1 и 2 места в группе D

Как сообщал OBOZ.UA, после 1 тура букмекеры считают ПСЖ главным претендентом на победу в Клубном чемпионате мира. Для него действует коэффициент 3.50. При этом до старта турнира шансы парижского клуба на победу оценивались как 4-е из всех участников.

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