Назван фаворит на победу на Клубном чемпионате мира: чьи шансы букмекеры оценивают выше всего

Букмекеры считают ПСЖ главным претендентом на победу в Клубном чемпионате мира. Для него действует коэффициент 3.50. При этом до старта турнира шансы парижского клуба на победу оценивались как 4-е из всех участников.

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Вторым претендентом на победу, по данным Favbet, является "Манчестер Сити" – для него действует коэффициент 5.50. Это же "место" он занимал и в предыдущем рейтинге.

В целом же среди главных фаворитов турнира выделяются также:

"Реал" – 7.00 (опустился на 2 позиции, до старта считался главным претендентом на победу).

"Бавария" – 7.50 (сохранила позицию).

"Челси" – 12.00 (сохранил позицию).

"Интер" (Милан) – 19.00 (сохранил позицию).

Меньше всего аналитики верят в сразу в 8 клубов, для которых действует коэффициент 500.00. Это:

"Аль-Айн" (ОАЭ);

"Окленд Сити" (Новая Зеландия);

"Эсперанс Тунис" (Тунис);

"Пачука" (Мексика);

"Сиэтл Саундерз" (США);

"Ульсан" (Южная Корея);

"Урава Ред Даймондз" (Япония);

"Видад Касабланка" (Марокко).

Сам же Клубный чемпионат мира пройдет с 14 июня по 13 июля. Страной-хозяйкой турнира являются США.

Всего в турнире примет участие 32 клуба из 6 конфедераций. В частности, от Европы на КЧМ-2025 сыграют 12 клубов: "Челси", "Реал", "Манчестер Сити", "Бавария", "Пари Сен-Жермен", "Интер", "Порту", "Бенфика", "Боруссия" Дортмунд, "Ювентус", "Атлетико" Мадрид", "Зальцбург".

Среди других участников выделяются американский "Интер" из Майями, где выступает Лионель Месси, аргентинские "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс", бразильские "Палмейрас" и "Фламенго".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок победителя Лиги чемпионов – французского ПСЖ – и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. Он же фаворитом на получение награды и в мае.

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