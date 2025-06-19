Назван фаворит на победу на Клубном чемпионате мира: чьи шансы букмекеры оценивают выше всего
Букмекеры считают ПСЖ главным претендентом на победу в Клубном чемпионате мира. Для него действует коэффициент 3.50. При этом до старта турнира шансы парижского клуба на победу оценивались как 4-е из всех участников.
Вторым претендентом на победу, по данным Favbet, является "Манчестер Сити" – для него действует коэффициент 5.50. Это же "место" он занимал и в предыдущем рейтинге.
В целом же среди главных фаворитов турнира выделяются также:
- "Реал" – 7.00 (опустился на 2 позиции, до старта считался главным претендентом на победу).
- "Бавария" – 7.50 (сохранила позицию).
- "Челси" – 12.00 (сохранил позицию).
- "Интер" (Милан) – 19.00 (сохранил позицию).
Меньше всего аналитики верят в сразу в 8 клубов, для которых действует коэффициент 500.00. Это:
- "Аль-Айн" (ОАЭ);
- "Окленд Сити" (Новая Зеландия);
- "Эсперанс Тунис" (Тунис);
- "Пачука" (Мексика);
- "Сиэтл Саундерз" (США);
- "Ульсан" (Южная Корея);
- "Урава Ред Даймондз" (Япония);
- "Видад Касабланка" (Марокко).
Сам же Клубный чемпионат мира пройдет с 14 июня по 13 июля. Страной-хозяйкой турнира являются США.
Всего в турнире примет участие 32 клуба из 6 конфедераций. В частности, от Европы на КЧМ-2025 сыграют 12 клубов: "Челси", "Реал", "Манчестер Сити", "Бавария", "Пари Сен-Жермен", "Интер", "Порту", "Бенфика", "Боруссия" Дортмунд, "Ювентус", "Атлетико" Мадрид", "Зальцбург".
Среди других участников выделяются американский "Интер" из Майями, где выступает Лионель Месси, аргентинские "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс", бразильские "Палмейрас" и "Фламенго".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок победителя Лиги чемпионов – французского ПСЖ – и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. Он же фаворитом на получение награды и в мае.
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