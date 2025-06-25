Клубный чемпионат мира. Букмекеры назвали фаворита матча "Ривер Плейт" – "Интер"

В матче 3 тура Клубного чемпионата мира по футболу итальянский "Интер" сыграет с аргентинским "Ривер Плейтом". Букмекеры видят фаворитом пары итальянцев – на их победу действует коэффициент 2.25, тогда как на команду из Аргентины – 3.75.

Видео дня

На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 3.05. Т.е., букмекеры больше верят в мирный исход поединка, чем в победу "Ривер Плейта".

Тем не менее, самым вероятным счетом аналитики считают 1:1 – для него действует коэффициент 5.30. А кроме того:

0:0 – 8.10;

2:0 (победа "Интера") – 9.70;

2:1 (победа "Интера") – 10.00.

Меньше всего же верят в победу "Ривер Плейта" со счетом 3:2 и 3:0 – для них действуют коэффициенты 28.00. А также:

3:2 (победа "Интера") – 24.00;

1:3 (победа "Ривер Плейта") – 22.00.

Игра пройдет 26 июня. Начало – 04:00 по Киеву.

После 2 туров "Ривер Плейт" и "Интер" занимают 1 и 2 места в группе Е. Обе команды имеют по 4 очка. При этом аргентинская команда имеет лучшую разницу забитых-пропущенных мячей – 2 против 1 (3-1 и 3-2 соответственно).

В первых 2-х играх "Ривер Плейт":

Победил японскую команду "Урава Ред Деймондз" – 3:1.

Сыграл вничью с мексиканским "Монтерреем" – 0:0.

"Интер" также сыграл вничью с "Монтерреем" – 1:1. И так же победил "Урава Ред Деймондз" – 2:1.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, накануне полуфинальных матчей молодежного Евро-2025 букмекеры видят фаворитом на победу в турнире сборную Англии. Для нее действует коэффициент 2.70.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!