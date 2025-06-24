Назван фаворит на победу на молодежном Евро-2025: чьи шансы букмекеры оценивают выше всего
Накануне полуфинальных матчей молодежного Евро-2025 букмекеры видят фаворитом на победу в турнире сборную Англии. Для нее действует коэффициент 2.70.
На втором месте среди претендентом на победу, по мнению Favbet, сборная Франции. Для нее определен коэффициент 2.90.
На третьем месте – Германия. На ее победу действует коэффициент 3.10.
Меньше всего шансов, по мнению букмекеров, у молодежной сборной Нидерландов. Для нее определен коэффициент 5.00.
Сами полуфинальные матчи пройдут 25 июня. В них сыграют:
- Англия – Нидерланды;
- Германия – Франция.
Путь команд к полуфиналу молодежного Евро
Сборная Англии заняла 2-е место в группе В – с Германией, Чехией и Словенией. Команда:
- Выиграла у Чехии со счетом 3:1.
- Сыграла вничью со словенцами – 0:0.
- Проиграла немцам 1:2.
Таким образом, команда набрала 4 очка. Забила 4 гола, а пропустила 3.
В 1/4 финала встретилась с Испанией. И победила со счетом 3:1.
Сборная Нидерландов заняла 2-е место в группе D – с Данией, Украиной и Финляндией. Команда:
- Сыграла вничью с финнами – 2:2.
- Проиграла датчанам 1:2.
- Выиграла у Украины – 2:0.
Таким образом, команда набрала 4 очка. Забила 5 голов, а пропустила 4.
В 1/4 финала встретилась с Португалией. И победила со счетом 1:0.
Сборная Германии заняла 1-е место в группе В – с Англией, Чехией и Словенией. Команда:
- Победила словенцев – 3:0.
- Выиграла у чехов – 4:2.
- Одержала верх над англичанами 2:1.
Таким образом, команда набрала 9 очков. Забила 9 голов, а пропустила 3.
В 1/4 финала встретилась с Италией. И победила со счетом 3:2.
Сборная Франции заняла 2-е место в группе С – с Португалией, Грузией и Польшей. Команда:
- Сыграла вничью с португальцами – 0:0.
- Выиграла у Грузии – 3:2.
- Победила Польшу – 4:1.
Таким образом, команда набрала 7 очков. Забила 7 голов, а пропустила 3.
В 1/4 финала встретилась с Данией. И победила со счетом 3:2.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок победителя Лиги чемпионов – французского ПСЖ – и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. Он же фаворитом на получение награды и в мае.
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