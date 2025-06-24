Назван фаворит на победу на молодежном Евро-2025: чьи шансы букмекеры оценивают выше всего

Накануне полуфинальных матчей молодежного Евро-2025 букмекеры видят фаворитом на победу в турнире сборную Англии. Для нее действует коэффициент 2.70.

Видео дня

На втором месте среди претендентом на победу, по мнению Favbet, сборная Франции. Для нее определен коэффициент 2.90.

На третьем месте – Германия. На ее победу действует коэффициент 3.10.

Меньше всего шансов, по мнению букмекеров, у молодежной сборной Нидерландов. Для нее определен коэффициент 5.00.

Сами полуфинальные матчи пройдут 25 июня. В них сыграют:

Англия – Нидерланды;

Германия – Франция.

Путь команд к полуфиналу молодежного Евро

Сборная Англии заняла 2-е место в группе В – с Германией, Чехией и Словенией. Команда:

Выиграла у Чехии со счетом 3:1.

Сыграла вничью со словенцами – 0:0.

Проиграла немцам 1:2.

Таким образом, команда набрала 4 очка. Забила 4 гола, а пропустила 3.

В 1/4 финала встретилась с Испанией. И победила со счетом 3:1.

Сборная Нидерландов заняла 2-е место в группе D – с Данией, Украиной и Финляндией. Команда:

Сыграла вничью с финнами – 2:2.

Проиграла датчанам 1:2.

Выиграла у Украины – 2:0.

Таким образом, команда набрала 4 очка. Забила 5 голов, а пропустила 4.

В 1/4 финала встретилась с Португалией. И победила со счетом 1:0.

Сборная Германии заняла 1-е место в группе В – с Англией, Чехией и Словенией. Команда:

Победила словенцев – 3:0.

Выиграла у чехов – 4:2.

Одержала верх над англичанами 2:1.

Таким образом, команда набрала 9 очков. Забила 9 голов, а пропустила 3.

В 1/4 финала встретилась с Италией. И победила со счетом 3:2.

Сборная Франции заняла 2-е место в группе С – с Португалией, Грузией и Польшей. Команда:

Сыграла вничью с португальцами – 0:0.

Выиграла у Грузии – 3:2.

Победила Польшу – 4:1.

Таким образом, команда набрала 7 очков. Забила 7 голов, а пропустила 3.

В 1/4 финала встретилась с Данией. И победила со счетом 3:2.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок победителя Лиги чемпионов – французского ПСЖ – и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. Он же фаворитом на получение награды и в мае.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!