Количество людей падает, доходы растут: азартная индустрия Лас-Вегаса столкнулась с аномалией

В июле количество посетителей Лас-Вегаса резко сократилось. Впрочем, это не повлияло на доходы мировой столицы азартных игр – местные казино показали рост доходов по сравнению с прошлым годом.

Ссылаясь на данные Лас-Вегасского бюро конвенций и посетителей (LVCVA), CBC News сообщает, что поток туристов снизился на 12% в годовом измерении – с 3,5 млн человек в июле 2024 года до почти 3,1 млн. Всего в январе-июле количество гостей города достигло 22,6 млн – это на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Это подтверждают и данные аэропорта Гарри Рида (основного коммерческого аэропорта, который обслуживает Лас-Вегас), где шестой месяц подряд фиксируют падение пассажиропотока. Туристические показатели города также снижаются:

с начала года пассажиропоток из Канады упал на 18% (хотя количество рейсов из Мексики и Великобритании выросло на 9%);

заполненность отелей в июле – 76,1% (-7,6% год к году);

средняя стоимость номера за сутки упала со $160 до $155;

впрочем в среднем в январе-июле показатель загруженности отелей в Лас-Вегасе был самым высоким в США – 81,1%.

По словам экспертов, на нынешние показатели повлияли не только сезонные факторы, но и политическая ситуация, недовольство потребителей дополнительными расходами и ощущение снижения ценности отдыха в Лас-Вегасе.

Зато июльские доходы штата Невада от азартных игр выросли на 4% – до $1,36 млрд. Казино на Лас-Вегас Стрип (самая известная площадка казино) сгенерировали более $749 млн – на 5,6% больше, чем год назад. Значительную роль сыграл рост выигрышей в баккару на 79%.

С начала года доходы от гемблинга выросли как по всей Неваде, так и на Стрипе – на 0,93% и 0,16% соответственно. Июль стал для штата вторым месяцем подряд, когда доходы от азартных игр росли, несмотря на падение количества посетителей.

