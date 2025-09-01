В США азартный игрок выиграл в казино исторический джекпот: названа сумма
В американском штате Индиана азартный игрок выиграл в казино джекпот в размере 1,5 миллиона долларов. Эта сумма стала крупнейшим прогрессивным джекпотом в истории заведения Caesars Southern Indiana.
Об этом сообщает WHAS11. Отмечается, что счастливчиком стал Джеймс Б., который почти три десятилетия посещал казино в городе Элизабет.
Мужчина играл в Crazy 4 Poker, когда ему выпал роял-флеш, который принес ему прогрессивный джекпот в размере 1,5 миллиона долларов. В казино добавили, что джекпот рос в течение нескольких месяцев.
"Мы рады за Джеймса и гордимся своей причастностью к моменту, который запомнится на долгие годы", – сказал старший вице-президент и генеральный менеджер казино Брэд Сигел.
Американский гемблинг стремительно уходит в тень
Нелегальный игорный бизнес в США набирает обороты. Почти каждый третий доллар, поставленный на кон в Штатах, оказывается в руках нелегальных операторов. Теневой рынок оценивается в $673,6 млрд в год, что стоит правительствам штатов ошеломляющие $15,3 млрд недополученных налогов.
Такие данные показало исследование Американской игорной ассоциации (AGA). Аналитики отметили, что нелегальный игорный рынок в США вырос на 22% с момента последнего отчета AGA в 2022 году.
Главные факты и цифры
- Ключевые "враги" белого гемблинга в Штатах – нелегальные автоматы и оффшорные казино.
- Нерегулируемые игровые автоматы часто маскируются под "игры на мастерство", хотя работают как обычные слоты, они полностью вне правового поля.
- По всей стране насчитывается более 625 тыс. таких автоматов – это рост на 7,7% с 2022 года.
- В 2024 году они принесли нелегальным операторам $30,3 млрд, лишив штаты примерно $9,5 млрд налогов.
- Оффшорные онлайн-казино, расположенные в иностранных юрисдикциях с минимальным регулированием, тоже переживают бум – они заработали $18,6 млрд в 2024 году, что на 38% больше, чем два года назад.
- Несмотря на легализацию ставок на спорт во многих штатах, подпольные букмекерские конторы по-прежнему процветают – американцы за год сделали ставки на $84 млрд через нелицензированных букмекеров, что стоило около $1 млрд потерянных налогов.
- Легальный рынок онлайн-игр в США стремительно теряет позиции: только 24% игроков теперь пользуются исключительно лицензированными платформами, тогда как в 2022 году их было 52%.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что группа из 50 генеральных прокуроров в США обратилась в Министерство юстиции с просьбой принять решительные меры против оффшорных азартных игр. Они требуют привлечь нелегальных операторов к ответственности в полной мере.
