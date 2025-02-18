Кончится ли война России против Украины в 2025-м: букмекеры оценили шансы "скорого мира"

Люди начали активно делать ставки на прекращение войны между Украиной и Россией, и букмекеры уже оценивают вероятность официального перемирия к 31 декабря 2025 года в 73%. Также растет интерес к ставкам в завершение боевых действий до 20 апреля 2025 года, но этот вариант пока менее вероятен.

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Об этом говорится в статье, которую публикует Bloomberg. Мировые букмекерские компании активно принимают ставки на прекращение огня в войне между Украиной и Россией.

По данным платформы Polymarket, вероятность того, что стороны официально подпишут соглашение о прекращении боевых действий до 31 декабря 2025 года, сейчас оценивается в 73%. Еще месяц назад этот показатель составил 61%, что свидетельствует о значительном росте уверенности в завершении войны в течение следующего года.

Букмекерские ставки на геополитические события – не новинка, но война в Украине стала одним из обсуждаемых сценариев в беттинг-сообществе. Polymarket и другие платформы формируют коэффициенты, основываясь на аналитических данных, политических заявлениях и инсайдах от ключевых игроков мировой арены. Главные условия ставок:

учитывается только официальное прекращение огня , подтвержденное двумя сторонами и организациями;

, подтвержденное двумя сторонами и организациями; гуманитарные паузы или неофициальные договоренности не считаются исполненными условиями для расчета выигрышей;

не считаются исполненными условиями для расчета выигрышей; выплата производится только после официального публичного заявления о прекращении боевых действий.

Помимо общего прогноза на конец 2025 года букмекеры также принимают ставки на альтернативные даты завершения войны. Одной из популярных опций является ставка на то, что перемирие будет заключено к Пасхе 2025 (20 апреля).

Дональд Трамп, который планирует изменить подход к войне в Украине, заявляет, что прекращение боевых действий возможно в первые 90 дней его пребывания у власти. Однако вероятность этого сценария оценивается только в 26%. Прогнозы букмекеров на прекращение войны значительно изменились за последние месяцы:

январь 2025 г.: вероятность завершения боевых действий к концу года составила 71%;

вероятность завершения боевых действий к концу года составила февраль 2025 г.: из-за политических переговоров вероятность возросла до 73%;

из-за политических переговоров вероятность возросла до декабрь 2024 года: ставки в завершение войны к апрелю 2025 года оценивались в 34%, сейчас этот показатель снизился.

Ставки на прекращение войны – один из самых рискованных рынков в беттинг-индустрии. Несмотря на растущие коэффициенты, геополитические прогнозы остаются нестабильными, а любой новый виток конфликта может полностью изменить расписания.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в США рассматривают возможность легализации спортивных ставок во время полетов, что может стать новым источником доходов для местных бюджетов (1%). Однако такой законопроект вызывает дискуссии относительно этичности и безопасности этой инициативы.

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