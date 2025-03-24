Конор МакГрегор решил стать президентом страны ЕС: какие шансы на победу есть

Эксчемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор объявил о планах баллотироваться в президенты своей родной Ирландии. На криптовалютной платформе ставок и прогнозов Polymarket его шансы победить в гонке оценили в 6%.

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О его намерениях участвовать в президентских выборах стало известно из Instagram, где он прояснил свою антииммигрантскую позицию и пообещал на всенародное голосование вопрос о распространении пакт Европейского Союза по миграции в Ирландию.

"До 12 июня 2026 года обе палаты парламента должны принять несколько законодательных актов, а затем их подпишет президент. Кто еще может противостоять правительству и выступить против этого законопроекта? Любой другой кандидат в президенты, которого они попытаются выдвинуть, не будет сопротивляться. Я буду!" – написал он.

На фоне этой информации Polymarket сразу же открыл прием ставок на это событие. Сначала 36-летнего спортсмена расположили на третье место в списке претендентов с 11%, но позже шансы МакГрегора снизились до 6%, из-за чего он сполз на шестое место в рейтинге вероятных кандидатов в президенты.

Публикация в соцсетях МакГрегора была опубликована лишь спустя несколько дней после того, как он появился в Белом доме на приеме у президента США Дональда Трампа в День святого Патрика. Бывший спортсмен высказался против принятия иммигрантов в Ирландию.

"Ирландия находится на пороге потенциальной потери своей ирландской идентичности", - сказал МакГрегор. Он обвинил правительство страны в том, что оно предало своих избирателей и что населенные пункты в сельских районах переполнены иммигрантами.

Как уже сообщал OBOZ.UA, криптовалютную платформу ставок Polymarket сочли достаточно точной в вопросе предвидений предстоящих событий. За четыре часа до закрытия рынка производятся в среднем 94,1% прогнозов.

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