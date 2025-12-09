Конор МакГрегор стал владельцем онлайн-казино: что известно о новом проекте

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и одна из самых популярных спортивных звезд мира, ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор запустил собственное онлайн-казино RealBet.IO. Но это может вызвать вопросы относительно популяризации азартных игр среди молодежи и фанатов боевых искусств.

Об этом боец сообщил на собственной странице в Instagram, сопроводив анонс промо-видео. МакГрегор отметил, что открытие казино было его давней мечтой. В проекте он выступает одновременно как совладелец и амбассадор бренда.

"Я всегда хотел владеть казино! Я очень рад и рад объявить о своем последнем бизнесе, который теперь готов для мира" – написал в соцсети X чемпион UFC.

Что за проект

RealBet.IO позиционируется как премиальная платформа для развлечений и ставок. Площадка предлагает продукты казино и live-казино, при этом МакГрегор является лицом бренда. Отмечается, что платформа ориентирована на международную аудиторию, хотя вопрос лицензирования в разных юрисдикциях остается актуальным.

Помимо ставок на боевые соревнования и спортивные события, игрокам также предлагают услуги онлайн-казино с различными развлекательными продуктами. Но, поскольку МакГрегор до сих пор является активным бойцом UFC, владение гемблинг-платформой может вызвать вопросы относительно этики и влияния на фанбазу, особенно молодежную аудиторию.

По мнению экспертов, запуск нового игорного проекта под именем звезды UFC может в очередной раз актуализировать вопрос ответственной игры и влияния публичных фигур на популяризацию онлайн-ставок. Ведь МакГрегор имеет особенно сильное влияние на молодежь и фанбазу боевых искусств, что вызывает беспокойство относительно потенциального роста проблемной игры среди уязвимых групп.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что бывший игрок "Барселоны" и других топовых европейских клубов, а ныне полузащитник "Коло-Коло" и игрок сборной Чили Артуро Видаль запустил собственную букмекерскую платформу. Но это может вызвать санкции со стороны ФИФА, поскольку это нарушает правила для футболистов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!