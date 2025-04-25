Известный футболист создал собственное онлайн-казино: ФИФА может наложить санкции
Бывший игрок "Барселоны" и других топовых европейских клубов, а ныне полузащитник "Коло-Коло" и игрок сборной Чили Артуро Видаль запустил свою букмекерскую платформу. Но это может вызвать санкции со стороны ФИФА, поскольку нарушает правила для футболистов.
Об этом футболист объявил на своей странице в Instagram. Он отметил, что название его букмекерской платформы – Juego con el King (Play with the King). Отмечается, что площадка ориентирована именно на чилийских пользователей, хотя у нее нет официальной лицензии в Чили, что может вызвать недовольство среди легальных гемблинг-операторов и проблемы с местным регулятором.
"Juego con el King – новая платформа, где страсть к спорту превращается в выигрышные партии! Высокие коэффициенты, круглосуточная поддержка и выплаты в считанные минуты! Регистрируйтесь, делайте ставки и выигрывайте как король на jugaconelking.com", – написал в социальных сетях чилийский полузащитник и пообещал провести розыгрыш среди зарегистрированных пользователей с денежными призами и техникой, в том числе игровыми консолями PlayStation 5 и мобильными телефонами iPhone.
Помимо ставок на спортивные состязания, игроки также предлагают услуги онлайн-казино, мини-игры и "живые" события, а единственным условием для пользователей является совершеннолетие. Но поскольку Видаль до сих пор не закончил карьеру, владение букмекерской платформой является прямым нарушением регламента ФИФА, запрещающего действующим футболистам вести бизнес в сфере гемблинга.
Ранее стало известно, что беттинговые платформы все больше интегрируются в спорт – и не только как площадки для ставок, но и на спонсорской основе. В этом году в футбольном сезоне две трети клубов высших лиг Европейского Союза и Великобритании заключили соглашения с компаниями, связанными с азартными играми.
Как свидетельствуют данные расследования Investigate Europe, в сезоне 2024/25 у 296 из 442 команд есть по крайней мере один беттинговый партнер, а у 14 из 31 проанализированных лиг букмекерская компания является титульным спонсором. В расследовании говорится, что 27 клубов из пяти ведущих лиг Европы сотрудничают с букмекерскими компаниями, ориентированными на азиатский рынок. При этом 145 игроков носят на футболках логотипы компаний, связанных с азартными играми.
Также OBOZ.UA сообщал, что в Италии идентифицировали около десяти футболистов Серии А, игравших в азартные игры на нелицензионных онлайн-платформах. Спортсменам, среди которых такие известные игроки как Алессандро Флоренци, Маттиа Перин и Леандро Паредес, грозят штрафы.
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