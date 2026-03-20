Конспирация не помогла: в Украине "накрыли" сеть подпольных казино

В Херсоне разоблачили сеть из двух подпольных казино, которые обслуживали только проверенных клиентов. Во время обысков правоохранители изъяли оборудование и материалы – сейчас трем фигурантам сообщено о подозрении.

Об этом сообщили в Национальной полиции. Отмечается, что обнаруженные игорные залы входили в масштабную теневую сеть и работали без лицензий, регистрации бизнеса и уплаты налогов.

Как работала схема

Незаконные заведения функционировали в Центральном районе Херсона – один в центральной части, другой в микрорайоне "Таврический". Они не имели вывесок или рекламы и были тщательно замаскированы под обычные помещения.

Идейным вдохновителем незаконного бизнеса стал 43-летний житель областного центра. К сотрудничеству он также привлек двух знакомых – 44-летнего мужчину и 37-летнюю женщину.

В июне 2023 года они арендовали в городе два помещения.

Для конспирации возле входной двери установили камеры видеонаблюдения

Арендованные площади обустроили мониторами с системными блоками персональных компьютеров, которые были объединены в одну сеть с возможностью подключения к сети Интернет.

На оборудовании установили специализированное программное обеспечение для подключения к серверам онлайн-ресурсов с эмуляторами игровых автоматов.

Доступ к игорным залам имели только "проверенные" клиенты. Вход контролировали камеры видеонаблюдения, а клиенты имели возможность оплачивать ставки и получать выигрыши как наличными, так и в безналичной форме.

OBOZ.UA напоминает: украинцам всегда нужно проверять игорных операторов на законность работы! Мы уже подготовили для вас список легальных и проверенных топ-казино Украины.

Результаты обысков

Во время санкционированных обысков при силовой поддержке спецназа правоохранители изъяли:

компьютерную технику;

черновую документацию;

мобильные устройства;

банковские карты;

полученные незаконным путем деньги.

Задержание фигурантов

Месяц назад по согласованию с областной прокуратурой следователи сообщили о подозрении женщине и 44-летнему мужчине. Третий участник в то время скрывался от правоохранителей. Оперативники установили его местонахождение и задержали в Николаеве.

Сейчас всем трем фигурантам сообщено о подозрении в организации и проведении азартных игр, за что предусмотрен штраф 40-50 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к функционированию сети, а также возможные связи между отдельными игорными точками. Следствие продолжается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!