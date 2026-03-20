Конспирация не помогла: в Украине "накрыли" сеть подпольных казино
В Херсоне разоблачили сеть из двух подпольных казино, которые обслуживали только проверенных клиентов. Во время обысков правоохранители изъяли оборудование и материалы – сейчас трем фигурантам сообщено о подозрении.
Об этом сообщили в Национальной полиции. Отмечается, что обнаруженные игорные залы входили в масштабную теневую сеть и работали без лицензий, регистрации бизнеса и уплаты налогов.
Как работала схема
Незаконные заведения функционировали в Центральном районе Херсона – один в центральной части, другой в микрорайоне "Таврический". Они не имели вывесок или рекламы и были тщательно замаскированы под обычные помещения.
Идейным вдохновителем незаконного бизнеса стал 43-летний житель областного центра. К сотрудничеству он также привлек двух знакомых – 44-летнего мужчину и 37-летнюю женщину.
- В июне 2023 года они арендовали в городе два помещения.
- Для конспирации возле входной двери установили камеры видеонаблюдения, с помощью которых имели возможность видеть обстановку снаружи.
- Арендованные площади обустроили мониторами с системными блоками персональных компьютеров, которые были объединены в одну сеть с возможностью подключения к сети Интернет.
- На оборудовании установили специализированное программное обеспечение для подключения к серверам онлайн-ресурсов с эмуляторами игровых автоматов.
Доступ к игорным залам имели только "проверенные" клиенты. Вход контролировали камеры видеонаблюдения, а клиенты имели возможность оплачивать ставки и получать выигрыши как наличными, так и в безналичной форме.
Результаты обысков
Во время санкционированных обысков при силовой поддержке спецназа правоохранители изъяли:
- компьютерную технику;
- черновую документацию;
- мобильные устройства;
- банковские карты;
- полученные незаконным путем деньги.
Задержание фигурантов
Месяц назад по согласованию с областной прокуратурой следователи сообщили о подозрении женщине и 44-летнему мужчине. Третий участник в то время скрывался от правоохранителей. Оперативники установили его местонахождение и задержали в Николаеве.
Сейчас всем трем фигурантам сообщено о подозрении в организации и проведении азартных игр, за что предусмотрен штраф 40-50 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года.
Правоохранители устанавливают лиц, причастных к функционированию сети, а также возможные связи между отдельными игорными точками. Следствие продолжается.
Как уже сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему хищения бюджетных средств в одном из батальонов Вооруженных сил Украины. Выявлен офицер, который наживался на выплатах, предназначенных для защитников на передовой, которые проигрывал в азартные игры.
