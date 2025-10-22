Контролируют 50% рынка азартных игр: в одной из стран нелегалы воруют миллиарды из бюджета

В Бразилии более 50% онлайн-гемблинга контролируют нелегальные букмекеры, ежегодно забирающие миллиарды реалов у государства. Если не усилить контроль, к концу 2026 года доля теневого рынка может вырасти до 70%, создавая серьезные угрозы для экономики и социальной стабильности.

Об этом сообщает The Brazil Report. Новое исследование компании Yield Sec показало, что, несмотря на активный старт легализации онлайн-гемблинга в Бразилии, более 50% рынка продолжают контролировать нелегальные операторы.

Исследователи отмечают, что ситуация является тревожной, ведь теневой сектор наносит существенный ущерб государственным доходам и экономической стабильности страны. После многолетнего игнорирования проблемы Бразилия в 2025 году официально запустила легальный онлайн-гемблинг. Первые шесть месяцев реформ показали приятные результаты, ведь 49% общего дохода отрасли пришлось на лицензированные платформы, что принесло стране 17,4 млрд реалов (примерно 3 млрд долларов) и 4,5 млрд реалов налогов.

Для сравнения, в США через семь лет после легализации онлайн-гемблинга доля легального рынка составляет лишь 26%. Однако остальные 51% дохода остается в теневом сегменте, который контролируют нелегальные и криминальные структуры. Они принимают ставки от бразильцев без лицензии, получив за полгода 18,1 млрд реалов (примерно 3,1 млрд долларов) дохода и "украв" у государства около 4,6 млрд реалов налогов.

По подсчетам Yield Sec, на каждый 1 реал, заработанный легальным оператором, нелегальные структуры зарабатывают 1,04 реала. Аналитики предупреждают, что без усиления контроля и совершенствования регуляторной политики доля нелегальных операторов может вырасти до 70% рынка к концу 2026 года.

Отмечается, что это создает серьезную угрозу для государственного бюджета, экономической стабильности и социальной безопасности населения. Эксперты отмечают, что легализация и контроль должны идти рука об руку.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, двое мужчин организовали масштабную сеть незаконных онлайн-казино, которые за несколько лет принесли почти €1 миллиард прибыли через схемы по отмыванию денег и фиктивные компании. После международного расследования их задержали во Франции и предъявили обвинения в мошенничестве, отмывании средств и организации нелегального игорного бизнеса.

