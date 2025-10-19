Незаконно заработали почти 1 миллиард евро: разоблачена масштабная сеть онлайн-казино

Двое мужчин организовали масштабную сеть незаконных онлайн-казино, которые за несколько лет принесли почти €1 миллиард прибыли через схемы по отмыванию денег и фиктивные компании. После международного расследования их задержали во Франции и предъявили обвинения в мошенничестве, отмывании средств и организации нелегального игорного бизнеса.

Расследование началось после многочисленных жалоб от игроков, которые не могли вывести выигрыши со своих счетов.

Именно эти обращения помогли французским властям разоблачить масштабную мошенническую сеть. По данным Евроюста, операции проводились не только на территории Франции – часть администраторов и техническая инфраструктура находились на Кипре, что усложняло расследование.

Евроюст – агентство ЕС (Европейский Союз), которое координирует международное судебное сотрудничество сыграл ключевую роль в разоблачении этой схемы. Совместные действия французских, кипрских и мальтийских правоохранителей позволили проследить финансовые потоки, установить фиктивные компании и заблокировать десятки счетов, через которые отмывались деньги.

В ходе расследования было установлено, что через систему незаконных азартных игр с 2022 по 2025 год прошли денежные переводы на сумму более 100 миллионов евро. Речь идет не только о доходах от ставок, но и о возможном отмывании средств через подставные фирмы, криптовалютные биржи и электронные кошельки.

Организаторы пытались скрыть источники доходов, используя сложную сеть компаний-"прокладок". Однако благодаря цифровой экспертизе и координации между государствами удалось проследить всю цепь операций – от момента внесения средств игроком до их конечного назначения.

9 октября двое мужчин, которых считают главными фигурантами дела, были доставлены к следственному судье во Франции. Им предъявлен ряд серьезных обвинений:

организация запрещенных азартных игр;

деятельность в составе организованной преступной группировки;

незаконное предложение онлайн-игр;

отмывание средств в крупных размерах.

Суд принял решение оставить обоих подозреваемых под стражей. В рамках дела также запланированы дальнейшие обыски, изъятие техники, допросы свидетелей и анализ финансовых документов.

