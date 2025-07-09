"Костюмный" скандал на $210 млн: образ Зеленского вызвал спор на Polymarket

Образ президента Украины Владимира Зеленского с ужина перед саммитом НАТО 25 июня стал причиной масштабного спора среди пользователей криптобетинговой платформы Polymarket. Вопрос – носил ли глава государства костюм – должен определить судьбу более $210 млн, которые поставили пользователи.

Видео дня

Об этом сообщает Wired. Polymarket позволяет делать ставки в криптовалюте на различные события – от политических результатов до поп-культуры. Один из актуальных вопросов: "Наденет ли Зеленский костюм до июля 2025 года?".

После начала полномасштабной войны в 2022 году Зеленский заявил, что будет носить только военную одежду – как символ поддержки Вооруженных сил. С тех пор публичные выходы президента тщательно анализируются.

Новый виток дискуссии вызвал его вид на официальном мероприятии 25 июня: черный пиджак, рубашка и брюки со вставками в стиле милитари. Некоторые медиа, в частности BBC и New York Post, назвали эту одежду костюмом. Похожие формулировки появились и в соцсетях, связанных с Polymarket. Впрочем, часть пользователей считает, что это не соответствует условиям рынка.

Спор вышел за пределы определения термина "костюм". Эксперт по мужской одежде Дерек Гай отметил, что наряд Зеленского "технически соответствует определению костюма", но в то же время признает, что "большинство людей так не считают".

Вопрос решают владельцы токенов UMA – децентрализованной платформы, которая отвечает за окончательное голосование. Однако критики указывают на непрозрачность процесса: по данным аналитической платформы Sentora, около 95% токенов контролируют так называемые "киты" – крупные инвесторы с решающим влиянием.

На момент публикации большинство голосов склоняются к ответу "нет" – костюма не было. Это вызывает протест среди тех, кто поставил на противоположный вариант. Часть пользователей обсуждает юридические действия – в частности, коллективный иск против Polymarket или UMA. Другие обвиняют друг друга в сговоре.

Окончательное решение должно приняли 8 июля – победа все же досталась тем, кто не увидел в одежде Зеленского костюма. Соучредитель UMA Харт Ламбур отверг обвинения в манипуляциях, но сообщил, что организация пересмотрит механизм разрешения споров.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в апреле 2025 года на криптовалютной букмекерской платформе Polymarket был установлен абсолютный рекорд по количеству запущенных маркетов (рынков ставок) - более 7000. Это на 20,7% больше, чем в марте, когда было создано около 5800 (предыдущий рекорд).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!