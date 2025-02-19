"Коза ностра" переключилась на онлайн-ставки: в Италии арестован мафиози за незаконные азартные игры

Итальянские правоохранительные органы провели масштабную операцию, в ходе которой был задержан 181 человек, связанный с сицилийской мафией "Коза ностра". Среди них оказался и организатор незаконный азартных игр и букмекерских контор в интернете Анжело Бароне.

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Как пишет Il Corriere del Giorno, некоторые местные ветераны мафии дистанцировались от наркоторговли и сосредоточились на азартных играх и онлайн-беттинге. С развитием цифровых технологий стали этот бизнес стал для некоторых семейств "Коза ностра" самым доходным.

Бароне называют главной фигурой в управлении несколькими нелегальными букмекерскими онлайн-конторами. Также предполагается, что он имеет тесные связи с мафиозной семьей Карини. Это одна из фракций "Коза ностра", действующая в окрестностях Палермо на Сицилии.

По данным итальянской полиции, перехваченные сообщения раскрыли незаконные банковские транзакции букмекера на миллионы евро. Также были задокументированы встречи между Бароне и Джузеппе Ло Дука, предполагаемым боссом семьи Карини, для разработки стратегии совместного беттинг-бизнеса.

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони поздравила спецоперацию полиции, подчеркнув, что аресты нанесли "очень сильный удар" по мафии и дали четкий сигнал о том, что "борьба с мафией не прекращалась и не прекратится".

Мафиози используют современные технологии для ведения своего бизнеса не только посредством незаконного беттинга. Они контрабандой передают в тюрьмы мобильные телефоны с заранее прошитыми программами шифрования, чтобы "заключенные боссы имели возможность управлять" мафией.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что борьба с черным рынком онлайн-гемблинга станет одной из важнейших тем, которым будет посвящено председательству Польши в Совете Европейского Союза (ЕС). В Варшаве подсчитали, что из-за этого сектора страны еврозоны недополучают налоговых поступлений на 7,2 млрд евро.

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