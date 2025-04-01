КРАИЛ прекратила свою деятельность: чего ждать дальше в сфере азартных игр
С 1 апреля 2025 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей ( КРАИЛ ) прекратила свою деятельность, а ее правопреемником стало Государственное агентство "ПлейСити". Первоочередной задачей нового регулятора является запуск цифровой платформы для автоматизации лицензирования операторов и усиления контроля за игорным бизнесом.
О прекращении деятельности пишет КРАИЛ. Это стало следствием принятия Кабинетом Министров Украины постановления №336 от 25 марта 2025 года "О ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей". Отныне ее функции перейдут в новое государственное агентство "ПлейСити".
На протяжении более четырех лет КРАИЛ играла ключевую роль в формировании и регулировании легального рынка азартных игр в Украине. Даже в сложных условиях войны регулятор способствовал росту этой индустрии и внедрению механизмов контроля. Достижения КРАИЛ:
- проведено 13 внеплановых проверок рынка и принято 19 решений о штрафах на общую сумму 49,7 млн. грн.;
- обнаружено 40 793 нелегальных вебсайта, заблокировано 39 472 ресурса;
- выдано 7217 лицензий на осуществление деятельности, аннулировано 4123 лицензии;
- в бюджеты всех уровней поступило 6,85 млрд грн от лицензионных платежей и штрафов;
- обеспечено функционирование Реестра лиц, которым ограничен доступ к азартным играм (12 807 человек по состоянию на март 2025 года);
- налажено международное сотрудничество, включая членство в GREF и IAGR, а также подписаны меморандумы с регуляторами Литвы и Латвии.
Кабинет Министров Украины передал все полномочия по регулированию азартного рынка новосозданному государственному агентству "ПлейСити". Его деятельность будет координироваться Министерством цифровой трансформации. Основные изменения в сфере регулирования:
- автоматизация процессов: внедрение цифровой платформы для лицензирования операторов вместо бумажной документации;
- более жесткие требования к лицензиатам:
- отсутствие налоговых долгов;
- отсутствие связей с РФ;
- соблюдение требований безупречной репутации;
- аннулирование лицензии после двух штрафов.
- усилен контроль за нелегальными операторами: продолжение блокирования незаконных ресурсов в сотрудничестве с СБУ и Госспецсвязи.
Ликвидация КРАИЛ и создание "ПлейСити" является частью масштабной реформы регулирования азартных игр в Украине. Следующим шагом станет запуск цифровой платформы для контроля над рынком, что позволит сделать этот процесс более прозрачным и эффективным.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, законопроект о функционировании электронных реестров в сфере гемблинга был снят с рассмотрения в парламенте. Инициатива предусматривала создание единых реестров для азартных игр и лотерей – они хотели вносить организаторов азартных игр по направлениям с представлением всех данных через Действие.
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