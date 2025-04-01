В Украине провалили закон о новых реестрах для азартных игр и лотерей

Законопроект о функционировании электронных реестров в сфере гемблинга был снят с рассмотрения в парламенте. Инициатива предусматривала создание единых реестров для азартных игр и лотерей – в них хотели вносить организаторов азартных игр по направлениям с подачей всех данных через Дію.

Видео дня

Речь идет о проекте закона № 11398 за авторством Кабинета министров Украины. За основу законопроект поддержало 177 нардепов, чего недостаточно для принятия (нужно минимум 226, поименное голосование – ниже на этой странице). Также сессионный зал парламента отказался направить законопроект на повторное первое чтение (за – всего 202).

Профильный Комитет по цифровой трансформации рекомендовал принять этот законопроект за основу еще 14 августа 2024 года. В целом документ пролежал в Раде с июля-2024.

Основные положения проваленного законопроекта

Объединение существующих реестров в сфере азартных игр, включая реестры организаторов азартных игр в казино, сети интернет и букмекерской деятельности, в один Единый реестр в сфере организации и проведения азартных игр. Предполагалось, что этот реестр будет содержать информацию об организаторах, игорных заведениях, их оборудовании, а также сайтах для гемблинга.

Единого реестр государственных лотерей и Лицензионный реестр в лотерейной сфере тоже должны были объединить в Единый реестр в лотерейной сфере , который должен был предоставлять полную информацию об операторах и государственных лотереях.

, который должен был предоставлять полную информацию об операторах и государственных лотереях. Подача заявлений и получения результатов должно было проводиться через Единый государственный веб-портал электронных услуг Дія.

Законопроект 11398 провален: поименное голосование

Как сообщал OBOZ.UA, мировой гемблинг идет в онлайн, и эта тенденция открывает для Украины как возможности, так и приносит новые вызовы. По словам экспертов, для максимизации выгод Украине необходимо ускорить интеграцию в глобальную индустрию, усовершенствовать регулирование и инвестировать в современные технологии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!