Кратковременное пристарстие или привычка: сколько украинцев на самом деле играют в азартные игры

Несмотря на то, что каждый шестой украинец считает себя азартным человеком, за последний год азартным играм уделяли время лишь 5% граждан – преимущественно ради наживы или адреналина. При этом для 4 из 5 игроков это лишь кратковременный эпизод.

Об этом свидетельствуют результаты первого этапа всеукраинского исследования отношения общества к игорному бизнесу, опубликованные государственным регулятором азартных игр "ПлейСити". Они должны помочь государству точнее определить реальные группы риска, трезво оценить эффективность действующих ограничений и разработать действенные практические механизмы защиты уязвимых слоев населения.

Восприятие азартных игр украинцами

Несмотря на значительный резонанс вокруг темы игорного бизнеса, подавляющее большинство украинцев остаются в стороне от этой сферы. Согласно опросу, 84% граждан не считают себя азартными людьми, а каждый третий респондент вообще не имеет в своем окружении знакомых, которые бы играли.

В то же время общество осознает потенциальную опасность этой индустрии – 75% опрошенных считают азартные игры серьезным вызовом для страны. Однако реальный опыт игры есть у очень небольшого числа людей:

в течение последнего года в азартные игры играли лишь 5% респондентов;

респондентов; в течение последнего месяца этот показатель составил всего 2%.

Главной мотивацией для тех, кто все же решает попробовать такую деятельность, является финансовый интерес – 70% назвали причиной желание выиграть деньги. На втором месте оказался эмоциональный фактор (азарт и адреналин) – его отметили 41% опрошенных. Желание развлечься, отвлечься от повседневных проблем, а также влияние рекламы или друзей побуждают к игре около 17% респондентов.

Почему украинцы бросают азартные игры

Исследование показало, что для большинства игроков участие в азартных играх было лишь кратковременным эпизодом. 83% опрошенных, которые когда-то играли, сообщили, что в настоящее время полностью прекратили эту деятельность.

Среди ключевых причин отказа от игры украинцы назвали:

65% – банальную утрату интереса;

– банальную утрату интереса; 23% – чрезмерные финансовые расходы или отсутствие свободных средств;

– чрезмерные финансовые расходы или отсутствие свободных средств; 10% – осознанное беспокойство из-за риска развития лудомании (зависимости).

Абсолютное большинство респондентов (83%) отметили, что никогда лично не сталкивались с негативными последствиями азартных игр. Кроме того, 93% опрошенных украинцев заверили, что в течение последнего года ни разу не одалживали деньги своим знакомым или родственникам для того, чтобы те могли сделать ставку.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров принял постановление о запуске жесткого механизма ограничения доступа военнослужащих к азартным играм на период действия военного положения. Процесс будет полностью автоматизирован благодаря технической интеграции электронных госреестров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!