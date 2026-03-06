Криптоказино объявило награду в $500 тыс.: что нужно сделать, чтобы получить деньги

Криптоказино объявило вознаграждение $500 тыс. за информацию о хакере, который похитил с платформы более $4,3 млн, воспользовавшись уязвимостью в игре стороннего разработчика. Подозреваемого удалось частично отследить после того, как он попытался сыграть на падении криптовалюты Ethereum – но ставка обернулась для него убытком более $1,5 млн.

Об этом пишет CryptoBriefing. Издание отмечает, что речь идет о платформе BC.Game.

Криптоаналитики обратили внимание на инцидент после того, как сервис мониторинга блокчейна EyeOnChain зафиксировал подозрительную активность одного из криптокошельков. По их данным, владелец адреса перевел на биржу $1,7 млн в стейблкоине USDC и открыл огромную короткую позицию на Ethereum примерно на $31 млн.

Однако рынок пошел в противоположном направлении: цена Ethereum начала расти. Из-за недостатка залога система постепенно ликвидировала позицию трейдера, и в течение менее чем суток почти весь депозит был потерян. На счету осталось лишь около $171 тыс., которые впоследствии вывели, а общий убыток составил примерно $1,5 млн.

После огласки этой сделки в BC.Game заявили, что криптокошелек, вероятно, принадлежит хакеру, который ранее воспользовался уязвимостью в одной из игр стороннего разработчика на платформе. По данным компании, через эксплойт было похищено $4 326 700, при этом основная инфраструктура казино и средства пользователей не пострадали.

Теперь платформа объявила глобальную программу вознаграждения и предлагает $500 тыс. любому, кто поможет установить личность злоумышленника или отследить похищенные средства. К расследованию уже присоединились независимые аналитики блокчейна и известные криптодетективы, которые пытаются проследить движение денег в сети.

Эксперты отмечают, что прозрачность блокчейна часто позволяет быстро находить следы таких преступлений. Впрочем, вернуть украденные активы удается далеко не всегда.

Как сообщал OBOZ.UA, в США против одного из крупнейших операторов казино подали коллективный иск в суд из-за масштабной утечки данных, которую связывают с хакерской группировкой ShinyHunters. Истцы утверждают, что компания не обеспечила надлежащую защиту персональной информации клиентов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки