Беда не приходит одна: на крупное казино, которое взломали хакеры, подали в суд

В США против одного из крупнейших операторов казино – Wynn Resorts Limited – подали федеральный коллективный иск из-за масштабной утечки данных, которую связывают с хакерской группировкой ShinyHunters. Истцы утверждают, что компания не обеспечила надлежащую защиту персональной информации клиентов.

Иск был подан 21 февраля в Окружной суд США в Неваде, сообщает Gambling Insider. Инициатором выступил Ричард Рид, который заявляет, что ненадлежащее обращение с конфиденциальными данными привело к утечке.

О потенциальном взломе Wynn стало известно в конце февраля 2026 года, хотя хакеры утверждают, что получили доступ к системам казино еще в сентябре-2025. За сохранение информации конфиденциальной в ShinyHunter требуют 22,34 биткоина (примерно 1,5 млн долларов) – это называют "стартовой ценой" для переговоров.

Хакеры заявили о похищении более 800 тыс. клиентских записей Wynn. Речь идет, в частности, о номерах социального страхования и других персональных данных, которые могут использоваться для кражи личности.

В чем обвиняют Wynn

В судебном иске отмечается, что компания, собирая и используя персональные данные клиентов, взяла на себя юридическую обязанность обеспечить их защиту. Вместо этого, по словам истца, информация хранилась без надлежащего шифрования или редактирования, что и позволило злоумышленникам получить к ней доступ.

В документе подчеркивается, что риск мошенничества и кражи личности для пострадавших может сохраняться в течение всей жизни, поскольку речь идет о "крайне чувствительных" данных.

Отдельно в жалобе критикуется способ информирования клиентов об инциденте. Истец утверждает, что письмо-уведомление от Wynn не содержало ключевых деталей – в частности, информации о личности злоумышленников, первопричине утечки, использованных уязвимостях и мерах, которые компания приняла для недопущения повторения подобной атаки. По мнению истца, без этих сведений клиенты не могут в полной мере минимизировать потенциальные последствия утечки.

Компания предложила пострадавшим 24 месяца услуг по мониторингу случаев кражи личности. Однако в иске утверждается, что этого недостаточно, ведь последствия утечек данных могут проявляться в течение многих лет. После завершения бесплатного периода клиенты вынуждены будут оплачивать защиту самостоятельно.

Истец просит суд:

придать делу статус коллективного иска и назначить представителей группы;

обязать Wynn прекратить нарушения и обеспечить "полное и своевременное" раскрытие информации;

присудить компенсацию убытков (фактических, номинальных и сопутствующих);

взыскать судебные издержки и гонорары адвокатов;

начислить проценты до вынесения решения и применить другие меры, которые суд сочтет целесообразными.

Это не первые проблемы Wynn с регуляторами. В мае 2025 года регуляторы штата Невада оштрафовали компанию на $5,5 млн из-за нарушения требований по противодействию отмыванию средств в ее курортном комплексе в Лас-Вегасе.

