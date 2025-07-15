Криптовалюта захватывает онлайн-казино: удобство для игроков превратилось в угрозу для рынка

В 2025 году криптовалюты стали основным платежным инструментом в онлайн-гемблинге, благодаря скорости, низким комиссиям и конфиденциальности. Однако их анонимность привлекает нелегальных игроков и создает риски для распространения зависимости и теневых финансовых схем.

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Об этом рассказал глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе. В 2024 году Bitcoin, Ethereum и другие цифровые активы стали привычными инструментами в сфере iGaming.

Они активно используются для пополнения счетов, ставок и вывода выигрышей. По словам Кучухидзе, именно техническая эффективность стала основным стимулом для их популярности. Криптоплатежи:

осуществляются без посредников;

проходят быстрее банковских переводов;

банковских переводов; имеют более низкие комиссии ;

; не требуют раскрытия личных или финансовых данных;

не зависят от валютных ограничений.

Такие преимущества сделали цифровые активы настоящим драйвером роста. Платформы, которые первыми адаптировали криптокошельки, смогли привлечь новую аудиторию, повысить лояльность клиентов и уменьшить расходы на обслуживание транзакций.

Но, как отмечает Кучухидзе, анонимность криптовалют – это не только удобство, но и реальная угроза. Именно она открыла двери для:

нелегальных операторов , которые могут легко скрывать миллионные транзакции;

, которые могут легко скрывать миллионные транзакции; лудамании , ведь игроки без идентификации могут играть бесконтрольно;

, ведь игроки без идентификации могут играть бесконтрольно; финансовых злоупотреблений, выводящих большие объемы средств в тень.

Криптовалюта позволяет избегать любого контроля со стороны государств – транзакции происходят за пределами банковской системы, часто через оффшорные биржи, где трудно проследить происхождение или назначение средств. Как следствие – растет угроза отмывания денег и финансирования криминальных схем.

Некоторые государства уже вводят жесткие ограничения и регуляторные требования. Например, Турция в 2024 году приняла новые правила для криптобирж, которые обслуживают азартные игры. Теперь биржи должны проходить тщательные проверки, иначе рискуют потерять лицензию.

Несмотря на то, что криптовалюты пока не доминируют на украинском гемблинг-рынке, отсутствие регулирования – это не нейтральная позиция, а прямая угроза. Как отмечает Кучухидзе, волікання с нормированием использования цифровых активов создает риски для всех – игроков, организаторов и государства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стартовал открытый конкурс для активистов в наблюдательную группу при "ПлейСити" – заявки принимают до 23 июля. Кандидатов будут выбирать граждане через голосование в приложении Дія.

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