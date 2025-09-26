"Кристал Пэлас" сразится с "Ливерпулем": букмекеры назвали фаворита матча АПЛ

В рамках 6 тура английской премьер-лиги (АПЛ) действующий победитель Кубка Англии "Кристал Пэлас" сыграет с чемпионом страны "Ливерпулем". Букмекеры видят фаворитом пары "Ливерпуль" – на победу этой команды действует коэффициент 1.93, тогда как на "Кристал Пэлас" – 3.90.

На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 3.75. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят меньше, чем в победу "Кристал Пэлас".

В то же время, самым вероятным исходом встречи букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 5.90. А кроме того:

1:2 (победа "Ливерпуля") – 9.20;

0:1 (победа "Ливерпуля") – 9.30;

0:2 (победа "Ливерпуля") – 9.90.

Меньше всего верят в победу "Кристал Пэлас" со счетом 3:0 – для нее действует коэффициент 33.00. А кроме того:

3:2 (победа "Кристал Пэлас") – 27.00;

3:1 (победа "Кристал Пэлас") – 25.00;

2:3 (победа "Ливерпуля") – 21.00.

Игра состоится 27 сентября на поле "Кристал Пэлас". Начало – 17:00 по Киеву.

После 5 туров "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу, имея 15 очков из возможных 15-ти. Команда:

Победила 5 раз.

0 матчей проиграла.

0 матчей свела к ничьей.

Забила 11 голов.

Пропустила 5 мячей.

"Кристал Пэлас" идет на 5 месте с 9 очками. Эта команда:

Победила 2 раза.

0 матчей проиграла.

3 матча свела к ничьей.

Забила 6 голов.

Пропустила 2 мяча.

Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры считают английский "Кристал Пэлас" главным претендентом на победу в Лиге конференций 2025/26. Среди главных претендентов также украинский "Шахтер" – он 4-й в "общем зачете". Киевское "Динамо" "идет" 12-м.

