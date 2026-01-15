Кто будет играть в АПЛ в следующем сезоне: букмекеры дали прогноз на победителей Чемпионшипа

По мнению букмекеров, "Ковентри" и "Ипсвич" имеют самые большие шансы напрямую выйти в английскую Премьер-лигу (АПЛ) в сезоне 2025/26. Для них действуют коэффициенты 1.60 и 2.75 соответственно – самые низкие из всех участников турнира.

Также высоко оцениваются шансы, рассказали в Favbet, "Мидлсбро". Для этой команды действует коэффициент 8.00.

Среди реальных претендентов также называют "Уотфорд". Для него определили коэффициент 35.00.

Для остальных же 20 клубов действуют намного низшие коэффициенты. Они составляют от 100.00 до 500.00.

Напомним: напрямую из Чемпионшипа в АПЛ выходят 2 команды – которые по итогам чемпионата из 46 туров займут 1-2 места.

Ныне сыграно уже 26 туров, хотя некоторые команды провели лишь по 25 матчей. По их итогам:

Турнирную таблицу возглавляет "Ковентри" – у этой команды 52 очка (сыграно 26 матчей).

На 2-м месте идет "Мидлсбро" – 46 очков в 26 матчах.

3 место – "Ипсвич", 44 очка в 25 матчах.

4-5 места – "Престон" и "Миллуол". У них по 43 пункта в 26 матчах.

"Уотфорд" идет 6-м, набрав 41 очко за 26 матчей.

Столько же у "Халла". Он 7-й

