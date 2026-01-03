Кто победит на Кубке африканских наций: прогноз букмекеров

После окончания группового этапа Кубка африканский наций букмекеры считают фаворитом турнира сборную Марокко. На ее победу действует коэффициент 2.90 – самый низкий их всех оставшихся участников турнира.

Второй на победу, рассказали в Favbet, идет сборная Сенегала. Для нее выставлен коэффициент 5.00.

Третья – сборная Нигерии, для которой установили коэффициент 6.50. Среди реальных претендентов на победу также сборные:

Алжира – 7.50;

Египта – 8.50.

Меньше всего букмекеры верят в триумф сборной Танзании, для которой действует коэффициент 250.00.Также низко оценивают шансы сборных:

Судана – 200.00;

Мозамбика – 100.00.

Сам Кубок африканский наций проходит в Марокко. Стартовал турнир 21 декабря. Финальный матч пройдет 18 января 2026 года.

В настоящее время турнир находится на этапе 1/8 финала. Матчи пройдут 3-6 января. В них сыграют:

Кот-д’Ивуар – Буркина-Фасо;

Алжир – ДР Конго;

Нигерия – Мозамбик;

Египет – Бенин;

ЮАР – Камерун;

Марокко – Танзания;

Мали – Тунис;

Сенегал – Судан.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, сборная Украины по футболу не является фаворитом Пути B европейского плей-офф отбора на Чемпионат мира 2026. По их мнению, больше всего шансов выйти на мундиаль имеет сборная Польши.

