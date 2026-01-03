Кто победит на Кубке африканских наций: прогноз букмекеров
После окончания группового этапа Кубка африканский наций букмекеры считают фаворитом турнира сборную Марокко. На ее победу действует коэффициент 2.90 – самый низкий их всех оставшихся участников турнира.
Второй на победу, рассказали в Favbet, идет сборная Сенегала. Для нее выставлен коэффициент 5.00.
Третья – сборная Нигерии, для которой установили коэффициент 6.50. Среди реальных претендентов на победу также сборные:
- Алжира – 7.50;
- Египта – 8.50.
Меньше всего букмекеры верят в триумф сборной Танзании, для которой действует коэффициент 250.00.Также низко оценивают шансы сборных:
- Судана – 200.00;
- Мозамбика – 100.00.
Сам Кубок африканский наций проходит в Марокко. Стартовал турнир 21 декабря. Финальный матч пройдет 18 января 2026 года.
В настоящее время турнир находится на этапе 1/8 финала. Матчи пройдут 3-6 января. В них сыграют:
- Кот-д’Ивуар – Буркина-Фасо;
- Алжир – ДР Конго;
- Нигерия – Мозамбик;
- Египет – Бенин;
- ЮАР – Камерун;
- Марокко – Танзания;
- Мали – Тунис;
- Сенегал – Судан.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, сборная Украины по футболу не является фаворитом Пути B европейского плей-офф отбора на Чемпионат мира 2026. По их мнению, больше всего шансов выйти на мундиаль имеет сборная Польши.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!