Кто победит на Кубке африканских наций: прогноз букмекеров

Станислав Кожемякин
1 минута
Кто выиграет Кубок африканских наций

После окончания группового этапа Кубка африканский наций букмекеры считают фаворитом турнира сборную Марокко. На ее победу действует коэффициент 2.90 – самый низкий их всех оставшихся участников турнира.

Второй на победу, рассказали в Favbet, идет сборная Сенегала. Для нее выставлен коэффициент 5.00.

Букмекеры считают фаворитом Кубка африканский наций сборную Марокко

Третья – сборная Нигерии, для которой установили коэффициент 6.50. Среди реальных претендентов на победу также сборные:

  • Алжира – 7.50;
  • Египта – 8.50.

Меньше всего букмекеры верят в триумф сборной Танзании, для которой действует коэффициент 250.00.Также низко оценивают шансы сборных:

  • Судана – 200.00;
  • Мозамбика – 100.00.
Сборная Марокко является главным фаворитом Кубка африканский наций

Сам Кубок африканский наций проходит в Марокко. Стартовал турнир 21 декабря. Финальный матч пройдет 18 января 2026 года.

В настоящее время турнир находится на этапе 1/8 финала. Матчи пройдут 3-6 января. В них сыграют:

  • Кот-д’Ивуар – Буркина-Фасо;
  • Алжир – ДР Конго;
  • Нигерия – Мозамбик;
  • Египет – Бенин;
  • ЮАР – Камерун;
  • Марокко – Танзания;
  • Мали – Тунис;
  • Сенегал – Судан.
Кто сыграет в 1/8 финала Кубка африканский наций

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, сборная Украины по футболу не является фаворитом Пути B европейского плей-офф отбора на Чемпионат мира 2026. По их мнению, больше всего шансов выйти на мундиаль имеет сборная Польши.

