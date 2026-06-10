Кто победит в ключевом матче финала НБА: назван фаворит

В 4-м матче финальной серии НБА букмекеры считают фаворитом "Нью-Йорк Никс". На их победу действует коэффициент 1.77, тогда как на соперников – "Сан-Антонио Сперс" – 2.05. Интриги матчу добавляет его значение: если победят "Сперс", счет в серии станет 2:2 и на кураже "Сан-Антонио" может попытаться дожать соперников. Если же победит "Никс", на 5-ю игру они выйдут с максимальным настроем, ведь победа в ней сделает их чемпионами.

Сама игра пройдет 11 июня на площадке "Никс". Начало – 3:30 по Киеву.

В настоящее время команды провели уже 3 игры финальной серии. Общий счет – 2:1:

первый матч "Нью-Йорк" выиграл со счетом 105:95;

второй – 105:104;

в третьем победу одержали "Сперс" – 115:111.

Примечательно, что пока фактор своей площадки не стал решающем ни для одной из команд. Так:

"Никс" одержали свои победы в Сан-Антонио;

"Сперс" победили в Нью-Йорке.

В целом же, букмекеры видят фаворитами серии "Нью-Йорк". Так, по данным vbet:

на их победу в чемпионате действует коэффициент 1.49;

для "Сан-Антонио" он составляет 2.44.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, главным фаворитом на победу в Чемпионате мира 2026 года является сборная Испании. На ее победу действует самый низкий коэффициент из всех участников чемпионата.

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