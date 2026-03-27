Кто поедет на чемпионат мира от Европы: названы все фавориты квалификации

Букмекеры определились с фаворитами на выход в финальную часть Чемпионата мира-2026 через европейскую квалификацию. По их мнению, на Мундиаль поедут сборные Турции, Швеции, Италии и Дании.

В частности, рассказали в vbet, в финальном противостоянии пути А квалификации между сборными Боснии и Герцеговины и Италии на выход на Чемпионат мира первых действует коэффициент 3.25. Для аппенинцев – 1.27. Соответственно, именно итальянцы, по мнению букмекеров, поедут на мировой форум.

Фаворитом финала пути В являются обидчики сборной Украины – шведы. Для них действует коэффициент 1.50. Для соперников – сборной Польши, – 2.35.

В финальной паре пути С Косово – Турция фаворитом видят последних. Так:

для турков действует коэффициент 1.42;

для косоваров – 2.55.

Фаворитом финала пути D является сборная Дании – для нее действует коєффициент 1.48. Для их соперников, – сборной Чехии, – он составляет 2.40.

Все матчи пройдут 31 марта. Начало – 21.45 по Киеву.

