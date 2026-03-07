Кто выиграет Чемпионат мира по футболу-2026: букмекеры назвали главного фаворита

Букмекеры считают сборную Испании по футболу главным фаворитом Чемпионата мира 2026 года. На ее победу действует коэффициент 5.50 – самый низкий из всех известных, а также потенциальных участников турнира.

Вторым претендентом, считают в vbet, является сборная Англии. Для нее действует коэффициент 6.50.

Третьи – действующие вице-чемпионы мира, сборная Франции. Для этой сборной определен коэффициент 8.00.

Сборная Аргентины считается лишь 4-м претендентом на победу. Для действующих чемпионов действует коэффициент 9.00. Такой же крэффициент установлен для Бразилии.

Для всех остальных команд – как тех, кто уже гарантировал себе участие в турнире, так и находящихся на этапе квалификации – действуют коэффициенты от 12.00 до 4001.00. Меньше всего шансов на победу, по мнению букмекеров, у сборных:

Новой Каледонии – 4001.00;

Иордании – 2501.00;

Гаити – 2501.00;

Кюрасао – 2501.00;

Суринама – 2501.00.

Украина идет во второй части списка. Для нее действует коэффициент 301.00.

Среди потенциальных соперников нашей сборной по группе F лишь Тунис имеет низшие шансы на победу – для этой сборной действует коэффициент 501.00. Для Нидерландов же – 21.00. Для Японии – 101.00.

Впрочем, чтобы реально претендовать на победу на турнире, нашей сборной еще предстоит на него выйти. Для этого нашей национальной команде нужно:

победить сборную Швеции;

после чего выиграть у победителя пары Польша – Албания.

Как сообщал OBOZ.UA, перед стартом же 1/8 финала Лиги конференций букмекеры считают главным фаворитом на победу в турнире английский "Кристал Пэлас". На его победу действует коэффициент 4.00. Среди фаворитов также украинский "Шахтер" – он 6-й в списке с коэффициентом 13.00.

