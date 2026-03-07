УкраїнськаУКР
русскийРУС

Кто выиграет Чемпионат мира по футболу-2026: букмекеры назвали главного фаворита

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
1 минута
462
Кто выиграет чемпионат мира

Букмекеры считают сборную Испании по футболу главным фаворитом Чемпионата мира 2026 года. На ее победу действует коэффициент 5.50 – самый низкий из всех известных, а также потенциальных участников турнира.

Вторым претендентом, считают в vbet, является сборная Англии. Для нее действует коэффициент 6.50.

Третьи – действующие вице-чемпионы мира, сборная Франции. Для этой сборной определен коэффициент 8.00.

Сборная Аргентины считается лишь 4-м претендентом на победу. Для действующих чемпионов действует коэффициент 9.00. Такой же крэффициент установлен для Бразилии.

Букмекеры считают сборную Испании по футболу главным фаворитом Чемпионата мира 2026 года

Для всех остальных команд – как тех, кто уже гарантировал себе участие в турнире, так и находящихся на этапе квалификации – действуют коэффициенты от 12.00 до 4001.00. Меньше всего шансов на победу, по мнению букмекеров, у сборных:

  • Новой Каледонии – 4001.00;
  • Иордании – 2501.00;
  • Гаити – 2501.00;
  • Кюрасао – 2501.00;
  • Суринама – 2501.00.

Украина идет во второй части списка. Для нее действует коэффициент 301.00.

Среди потенциальных соперников нашей сборной по группе F лишь Тунис имеет низшие шансы на победу – для этой сборной действует коэффициент 501.00. Для Нидерландов же – 21.00. Для Японии – 101.00.

Впрочем, чтобы реально претендовать на победу на турнире, нашей сборной еще предстоит на него выйти. Для этого нашей национальной команде нужно:

  • победить сборную Швеции;
  • после чего выиграть у победителя пары Польша – Албания.

Как сообщал OBOZ.UA, перед стартом же 1/8 финала Лиги конференций букмекеры считают главным фаворитом на победу в турнире английский "Кристал Пэлас". На его победу действует коэффициент 4.00. Среди фаворитов также украинский "Шахтер" – он 6-й в списке с коэффициентом 13.00.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe