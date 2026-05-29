Кто станет королем Европы: букмекеры дали прогноз на победителя Лиги чемпионов

Букмекеры считают французский ПСЖ фаворитом на победу в Лиге чемпионов. На то, что трофей завоюет команда с Парижа, действует коэффициент 1.67. Для ее соперников же – английского "Арсенала" – установлен коэффициент 2.23.

В то же время, по данным vbet, самым вероятным финальным счетом матча (без учета возможной серии пенальти) является 1:1 – для него действует коэффициент 5.60. Также, по мнению специалистов, высокие шансы "имеют" счета:

1:0 (победа ПСЖ) – 6.30;

0:1 (победа "Арсенала") – 7.30.

0:0 – 8.10;

2:1 (победа "ПСЖ") – 8.90.

Менее всего букмекеры верят сразу в ряд счетов, для которых установили коэффициент 401.00. Это:

4:4;

5:5;

5:4 (победа ПСЖ);

3:5 (победа "Арсенала");

4:5 (победа "Арсенала").

В целом же, по их мнению, наиболее вероятно, что в матче будет забито минимум 2 гола – на это действует коэффициент 3.30. Кроме того:

на то, что команды забьют минимум 3 гола установлен коэффициент 3.83;

что будет по крайней мере 1 гол – 4.05.

Наименее вероятно, считают букмекеры, что голов будет забито минимум 6. На это действует коэффициент 17.00.

Финальный матч пройдет 30 мая в Стамбуле. Начало – 19:00 по Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению букмекеров, главным фаворитом на получение главной индивидуальной награды в футболе – "Золотого мяча" – в 2026 году является действующий обладатель награды – игрок ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле. При этом по сравнению с апрелем, его шансы существенно выросли – в прошлом месяце его расценивали лишь как 8-го претендента.

