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Кто станет новым чемпионом Англии по футболу: букмекеры дали прогноз

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
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Названо главного фаворита АПЛ 2025/26

Букмекеры считают "Ливерпуль" фаворитом на победу в английской Премьер-лиге (АПЛ) сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 2.90 – самый низкий из всех участников турнира.

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Вторым претендентом на победу, рассказали в Favbet, является "Арсенал". Для него действует коэффициент 3.25.

Третий – "Манчестер Сити". Для него действует коэффициент 3.50.

Далее – с большим отрывом – "Челси", 10.00. Среди реальных претендентов на победу в турнире также:

  • "Ньюкасл" – 20.00.
  • "Манчестер Юнайтед" – 25.00.
  • "Астон Вилла" – 50.00.
  • "Тоттенхем" – 50.00.
Букмекеры считают " Ливерпуль " фаворитом на победу в английской Премьер-лиге (АПЛ) сезона 2025/26

Для всех остальных участников коэффициенты намного ниже. Они начинаются со 150.00 и доходят до 500.00.

При этом меньше всего букмекеры верят в победу сразу 9 команд из 20-ти – для всех их действует самый низкий коэффициент 500.00. Это:

  • "Бернли".
  • "Лидс".
  • "Брентфорд".
  • "Фулхэм".
  • "Кристал Пелас".
  • "Вулверхэмптон".
  • "Эвертон".
  • "Сандерленд".
  • "Вест Хэм".

Первый тур АПЛ сезона 2025/26 запланирован на 15-18 августа. В его рамках пройдут матчи:

  • Ливерпуль – Борнмут.
  • Астон Вилла – Ньюкасл.
  • Сандерленд – Вест Хэм.
  • Брайтон – Фулхэм.
  • Тоттенхэм – Бернли.
  • Вулверхэмптон – Манчестер Сити.
  • Челси – Кристал Пелас.
  • Ноттингем Форест – Брентфорд.
  • Манчестер Юнайтед – Арсенал.
  • Лидс – Эвертон.
Первый тур АПЛ сезона 2025/26 запланирован на 15-18 августа

Как сообщал OBOZ.UA, также букмекеры считают "Ливерпуль" главным претендентом на победу в Лиге чемпионов 2025/26. Для него действует коэффициент 6.50 – самый низкий среди всех известных на данный момент, а также потенциальных участников основного этапа турнира.

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