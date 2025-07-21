Кто станет новым чемпионом Англии по футболу: букмекеры дали прогноз
Букмекеры считают "Ливерпуль" фаворитом на победу в английской Премьер-лиге (АПЛ) сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 2.90 – самый низкий из всех участников турнира.
Вторым претендентом на победу, рассказали в Favbet, является "Арсенал". Для него действует коэффициент 3.25.
Третий – "Манчестер Сити". Для него действует коэффициент 3.50.
Далее – с большим отрывом – "Челси", 10.00. Среди реальных претендентов на победу в турнире также:
- "Ньюкасл" – 20.00.
- "Манчестер Юнайтед" – 25.00.
- "Астон Вилла" – 50.00.
- "Тоттенхем" – 50.00.
Для всех остальных участников коэффициенты намного ниже. Они начинаются со 150.00 и доходят до 500.00.
При этом меньше всего букмекеры верят в победу сразу 9 команд из 20-ти – для всех их действует самый низкий коэффициент 500.00. Это:
- "Бернли".
- "Лидс".
- "Брентфорд".
- "Фулхэм".
- "Кристал Пелас".
- "Вулверхэмптон".
- "Эвертон".
- "Сандерленд".
- "Вест Хэм".
Первый тур АПЛ сезона 2025/26 запланирован на 15-18 августа. В его рамках пройдут матчи:
- Ливерпуль – Борнмут.
- Астон Вилла – Ньюкасл.
- Сандерленд – Вест Хэм.
- Брайтон – Фулхэм.
- Тоттенхэм – Бернли.
- Вулверхэмптон – Манчестер Сити.
- Челси – Кристал Пелас.
- Ноттингем Форест – Брентфорд.
- Манчестер Юнайтед – Арсенал.
- Лидс – Эвертон.
Как сообщал OBOZ.UA, также букмекеры считают "Ливерпуль" главным претендентом на победу в Лиге чемпионов 2025/26. Для него действует коэффициент 6.50 – самый низкий среди всех известных на данный момент, а также потенциальных участников основного этапа турнира.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!