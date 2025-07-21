Кто станет новым чемпионом Англии по футболу: букмекеры дали прогноз

Букмекеры считают "Ливерпуль" фаворитом на победу в английской Премьер-лиге (АПЛ) сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 2.90 – самый низкий из всех участников турнира.

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Вторым претендентом на победу, рассказали в Favbet, является "Арсенал". Для него действует коэффициент 3.25.

Третий – "Манчестер Сити". Для него действует коэффициент 3.50.

Далее – с большим отрывом – "Челси", 10.00. Среди реальных претендентов на победу в турнире также:

"Ньюкасл" – 20.00.

"Манчестер Юнайтед" – 25.00.

"Астон Вилла" – 50.00.

"Тоттенхем" – 50.00.

Для всех остальных участников коэффициенты намного ниже. Они начинаются со 150.00 и доходят до 500.00.

При этом меньше всего букмекеры верят в победу сразу 9 команд из 20-ти – для всех их действует самый низкий коэффициент 500.00. Это:

"Бернли".

"Лидс".

"Брентфорд".

"Фулхэм".

"Кристал Пелас".

"Вулверхэмптон".

"Эвертон".

"Сандерленд".

"Вест Хэм".

Первый тур АПЛ сезона 2025/26 запланирован на 15-18 августа. В его рамках пройдут матчи:

Ливерпуль – Борнмут.

Астон Вилла – Ньюкасл.

Сандерленд – Вест Хэм.

Брайтон – Фулхэм.

Тоттенхэм – Бернли.

Вулверхэмптон – Манчестер Сити.

Челси – Кристал Пелас.

Ноттингем Форест – Брентфорд.

Манчестер Юнайтед – Арсенал.

Лидс – Эвертон.

Как сообщал OBOZ.UA, также букмекеры считают "Ливерпуль" главным претендентом на победу в Лиге чемпионов 2025/26. Для него действует коэффициент 6.50 – самый низкий среди всех известных на данный момент, а также потенциальных участников основного этапа турнира.

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