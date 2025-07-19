Кто выиграет Лигу чемпионов: букмекеры дали прогноз

Букмекеры считают английский "Ливерпуль" главным претендентом на победу в Лиге чемпионов 2025/26. Для него действует коэффициент 6.50 – самый низкий среди всех известных на данный момент, а также потенциальных участников основного этапа турнира.

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Как рассказали в Favbet, второе место делят две команды – с коэффициентом 7.00. В частности:

Действующий победитель Лиги чемпионов – французский ПСЖ.

Испанский "Реал Мадрид".

Далее – испанская "Барселона", а тмаже английский "Манчестер Сити". Для них установили коэффициент 7.50.

Для английского "Арсенала" и немецкой "Баварии" действует коэффициент 9.00. У всех остальных же участников коэффициенты на победу превышают 10.00.

Меньше всего же букмекеры верят в победу сразу 4-х клубов – для них установлен коэффициент 500.00. Это:

Украинское "Динамо".

Румынский "Стяуа".

Хорватская "Риека".

Чешская "Славия".

В настоящее же время турнир находится на стадии квалификации. И, в частности, в борьбу за выход в основной этап вступает украинское "Динамо".

Так, в первом матче 2 квалификационного раунда Лиги чемпионов киевская команда сыграет с мальтийским "Хамрун Спартанс". Букмекеры же видят фаворитом пары "Динамо" – на его проход в следующий раунд действует коэффициент 1.05, тогда как для "Хамрун Спартанс" – 7.90.

Игры состоится 22 и 29 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 1.75 – самый низкий из всех участников турнира.

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