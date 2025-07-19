Кто выиграет Лигу чемпионов: букмекеры дали прогноз
Букмекеры считают английский "Ливерпуль" главным претендентом на победу в Лиге чемпионов 2025/26. Для него действует коэффициент 6.50 – самый низкий среди всех известных на данный момент, а также потенциальных участников основного этапа турнира.
Как рассказали в Favbet, второе место делят две команды – с коэффициентом 7.00. В частности:
- Действующий победитель Лиги чемпионов – французский ПСЖ.
- Испанский "Реал Мадрид".
Далее – испанская "Барселона", а тмаже английский "Манчестер Сити". Для них установили коэффициент 7.50.
Для английского "Арсенала" и немецкой "Баварии" действует коэффициент 9.00. У всех остальных же участников коэффициенты на победу превышают 10.00.
Меньше всего же букмекеры верят в победу сразу 4-х клубов – для них установлен коэффициент 500.00. Это:
- Украинское "Динамо".
- Румынский "Стяуа".
- Хорватская "Риека".
- Чешская "Славия".
В настоящее же время турнир находится на стадии квалификации. И, в частности, в борьбу за выход в основной этап вступает украинское "Динамо".
Так, в первом матче 2 квалификационного раунда Лиги чемпионов киевская команда сыграет с мальтийским "Хамрун Спартанс". Букмекеры же видят фаворитом пары "Динамо" – на его проход в следующий раунд действует коэффициент 1.05, тогда как для "Хамрун Спартанс" – 7.90.
Игры состоится 22 и 29 июля.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 1.75 – самый низкий из всех участников турнира.
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