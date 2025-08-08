УкраїнськаУКР
Кто станет новым чемпионом Испании по футболу: букмекеры дали прогноз

Станислав Кожемякин
Кто станет новым чемпионом Испании по футболу

Букмекеры считают "Реал" фаворитом на победу в испанской Примере сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 1.75 – самый низкий из всех участников турнира.

Вторым претендентом на победу, рассказали в Favbet, является "Барселона". Для нее действует коэффициент 2.05.

Третий – "Атлетико". Для него действует коэффициент 8.00.

Далее – с большим отрывом – "Атлетик" и "Вильярреал". Для них установили коэффициент 50.00.

Для всех остальных участников коэффициенты намного ниже. Они начинаются со 100.00 и доходят до 500.00.

Букмекеры считают "Реал" фаворитом на победу в испанской Примере сезона 2025/26.

При этом меньше всего букмекеры верят в победу сразу 9 команд из 20-ти – для всех их действует самый низкий коэффициент 500.00. Это:

  • "Мальорка".
  • "Осасуна".
  • "Эспаньол".
  • "Хетафе".
  • "Алавес".
  • "Райо Вальекано".
  • "Леванте".
  • "Эльче".
  • "Реал Овьедо".
Все участники чемпионата Испании сезона 2025/26

Первый тур Примеры сезона 2025/26 запланирован на 15-19 августа. В его рамках пройдут матчи:

  • Жирона – Райо Вальекано.
  • Вильярреал – Овьедо.
  • Алавес – Леванте.
  • Мальорка – Барселона.
  • Валенсия – Реал Сосьедад.
  • Сельта – Хетафе.
  • Атлетик Б – Севилья.
  • Эспаньол – Атлетико.
  • Эльче – Бетис.
  • Реал – Осасуна.
Первый тур Примеры сезона 2025/26 запланирован на 15-19 августа

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 1.75 – самый низкий из всех участников турнира.

