Кто станет новым чемпионом Испании по футболу: букмекеры дали прогноз

Букмекеры считают "Реал" фаворитом на победу в испанской Примере сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 1.75 – самый низкий из всех участников турнира.

Видео дня

Вторым претендентом на победу, рассказали в Favbet, является "Барселона". Для нее действует коэффициент 2.05.

Третий – "Атлетико". Для него действует коэффициент 8.00.

Далее – с большим отрывом – "Атлетик" и "Вильярреал". Для них установили коэффициент 50.00.

Для всех остальных участников коэффициенты намного ниже. Они начинаются со 100.00 и доходят до 500.00.

При этом меньше всего букмекеры верят в победу сразу 9 команд из 20-ти – для всех их действует самый низкий коэффициент 500.00. Это:

"Мальорка".

"Осасуна".

"Эспаньол".

"Хетафе".

"Алавес".

"Райо Вальекано".

"Леванте".

"Эльче".

"Реал Овьедо".

Первый тур Примеры сезона 2025/26 запланирован на 15-19 августа. В его рамках пройдут матчи:

Жирона – Райо Вальекано.

Вильярреал – Овьедо.

Алавес – Леванте.

Мальорка – Барселона.

Валенсия – Реал Сосьедад.

Сельта – Хетафе.

Атлетик Б – Севилья.

Эспаньол – Атлетико.

Эльче – Бетис.

Реал – Осасуна.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 1.75 – самый низкий из всех участников турнира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!