Кто станет новым чемпионом Испании по футболу: букмекеры дали прогноз
Букмекеры считают "Реал" фаворитом на победу в испанской Примере сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 1.75 – самый низкий из всех участников турнира.
Вторым претендентом на победу, рассказали в Favbet, является "Барселона". Для нее действует коэффициент 2.05.
Третий – "Атлетико". Для него действует коэффициент 8.00.
Далее – с большим отрывом – "Атлетик" и "Вильярреал". Для них установили коэффициент 50.00.
Для всех остальных участников коэффициенты намного ниже. Они начинаются со 100.00 и доходят до 500.00.
При этом меньше всего букмекеры верят в победу сразу 9 команд из 20-ти – для всех их действует самый низкий коэффициент 500.00. Это:
- "Мальорка".
- "Осасуна".
- "Эспаньол".
- "Хетафе".
- "Алавес".
- "Райо Вальекано".
- "Леванте".
- "Эльче".
- "Реал Овьедо".
Первый тур Примеры сезона 2025/26 запланирован на 15-19 августа. В его рамках пройдут матчи:
- Жирона – Райо Вальекано.
- Вильярреал – Овьедо.
- Алавес – Леванте.
- Мальорка – Барселона.
- Валенсия – Реал Сосьедад.
- Сельта – Хетафе.
- Атлетик Б – Севилья.
- Эспаньол – Атлетико.
- Эльче – Бетис.
- Реал – Осасуна.
