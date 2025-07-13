"Шахтер" сразится с "Ильвесом": назван фаворит на победу в матче квалификации Лиги Европы
В ответном матче 1 квалификационного раунда Лиги Европы украинский "Шахтер" сыграет с финским "Ильвесом". В первой игре победу одержали "горняки" – со счетом 6:0 – и именно их букмекеры видят фаворитами в ответном поединке
Так, рассказали в Favbet, для украинской команды действует коэффициент 1.70. Для финской – 4.30. На ничью – 4.05.
В то же время, самым вероятным счетом основного времени букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 6.40. А кроме того:
- 1:2 (победа "Шахтера") – 8.80;
- 0:1 (победа "Шахтера") – 9.10;
- 0:2 (победа "Шахтера") – 9.30.
Меньше всего верят в счет 3:0 в пользу "Ильвеса" – для него действует коэффициент 38.00. А также:
- 3:2 (победа "Ильвеса") – 28.00;
- 3:1 (победа "Ильвеса") – 27.00;
- 2:0 (победа "Ильвеса") – 22.00;
- 2:3 (победа "Шахтера") – 20.00.
Игра состоится 17 июля в Финляндии. Начало – 19:00 по Киеву.
Победитель пары во 2 раунде сыграет с турецким "Бешикташем".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок победителя Лиги чемпионов и финалиста Клубного чемпионата мира – французского ПСЖ – и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. Он же фаворитом на получение награды и в июне.
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