Кто выиграет Лигу чемпионов: букмекеры назвали фаворита

Станислав Кожемякин
2 минуты
249
Кто выиграет Лигу чемпионов

После 6 тура общего этапа Лиги чемпионов букмекеры считают английский "Арсенал" главным претендентом на победу в турнире. Для этой команды действует коэффициент 4.30 – самый низкий среди всех участников турнира.

Как рассказали в Favbet, сразу за "Арсеналом" идет "Бавария". Ее коэффициент составляет 5.50.

Для "Манчестер Сити"  определили коэффициент 7.00. Для ПСЖ – 7.50.

Букмекеры считают английский "Арсенал" главным претендентом на победу в Лиге чемпионов

У всех остальных участников коэффициенты на победу стартуют от 10.00. А меньше всего букмекеры верят в победу сразу 9 клубов – для них установлен коэффициент 500.00. Это:

  • "Аякс".
  • "Олимпиакос".
  • "Унион Сент-Жилуаз".
  • "Славия".
  • "Вильярреал".
  • "Буде-Глимт".
  • "Пафос".
  • "Кайрат".
  • "Карабах".

После 6 тура турнирную таблицу возглавляет "Арсенал", имея 18 очков из возможных 18. В топ-8 также входят:

  • "Бавария" – 15.
  • ПСЖ – 13.
  • "Менчестер Сити" – 13.
  • "Аталанта" – 13.
  • "Интер" – 12.
  • "Реал" – 12.
  • "Атлетико" – 12.

Также 12 очков имеет "Ливерпуль". Но он уступает другим командам с таким же количеством пунктов, по дополнительным показателям.

Турнирная таблица Лиги чемпионов

На дне таблицы, набрав по 1 пункту, 2 клуба:

  • "Вильярреал".
  • "Кайрат".

Матчи 7 тура состоятся 20-21 января 2026 года.

На дне таблицы Вильярреал и Кайрат

