Кто выиграет Лигу чемпионов: букмекеры назвали фаворита
После 6 тура общего этапа Лиги чемпионов букмекеры считают английский "Арсенал" главным претендентом на победу в турнире. Для этой команды действует коэффициент 4.30 – самый низкий среди всех участников турнира.
Как рассказали в Favbet, сразу за "Арсеналом" идет "Бавария". Ее коэффициент составляет 5.50.
Для "Манчестер Сити" определили коэффициент 7.00. Для ПСЖ – 7.50.
У всех остальных участников коэффициенты на победу стартуют от 10.00. А меньше всего букмекеры верят в победу сразу 9 клубов – для них установлен коэффициент 500.00. Это:
- "Аякс".
- "Олимпиакос".
- "Унион Сент-Жилуаз".
- "Славия".
- "Вильярреал".
- "Буде-Глимт".
- "Пафос".
- "Кайрат".
- "Карабах".
После 6 тура турнирную таблицу возглавляет "Арсенал", имея 18 очков из возможных 18. В топ-8 также входят:
- "Бавария" – 15.
- ПСЖ – 13.
- "Менчестер Сити" – 13.
- "Аталанта" – 13.
- "Интер" – 12.
- "Реал" – 12.
- "Атлетико" – 12.
Также 12 очков имеет "Ливерпуль". Но он уступает другим командам с таким же количеством пунктов, по дополнительным показателям.
На дне таблицы, набрав по 1 пункту, 2 клуба:
- "Вильярреал".
- "Кайрат".
Матчи 7 тура состоятся 20-21 января 2026 года.
