Кто выиграет Лигу чемпионов: букмекеры назвали фаворита

После 6 тура общего этапа Лиги чемпионов букмекеры считают английский "Арсенал" главным претендентом на победу в турнире. Для этой команды действует коэффициент 4.30 – самый низкий среди всех участников турнира.

Как рассказали в Favbet, сразу за "Арсеналом" идет "Бавария". Ее коэффициент составляет 5.50.

Для "Манчестер Сити" определили коэффициент 7.00. Для ПСЖ – 7.50.

У всех остальных участников коэффициенты на победу стартуют от 10.00. А меньше всего букмекеры верят в победу сразу 9 клубов – для них установлен коэффициент 500.00. Это:

"Аякс".

"Олимпиакос".

"Унион Сент-Жилуаз".

"Славия".

"Вильярреал".

"Буде-Глимт".

"Пафос".

"Кайрат".

"Карабах".

После 6 тура турнирную таблицу возглавляет "Арсенал", имея 18 очков из возможных 18. В топ-8 также входят:

"Бавария" – 15.

ПСЖ – 13.

"Менчестер Сити" – 13.

"Аталанта" – 13.

"Интер" – 12.

"Реал" – 12.

"Атлетико" – 12.

Также 12 очков имеет "Ливерпуль". Но он уступает другим командам с таким же количеством пунктов, по дополнительным показателям.

На дне таблицы, набрав по 1 пункту, 2 клуба:

"Вильярреал".

"Кайрат".

Матчи 7 тура состоятся 20-21 января 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, известная в Украине блогерша Анна Алхим (alkhim.an) получила штраф из-за незаконной рекламы онлайн-казино. В заявлении регулятора сумма штрафа не уточняется, однако указано, что за такие нарушения обычно штрафуют на 4,8 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!