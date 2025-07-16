Кто станет новым обладателем Кубка Украины по футболу: букмекеры дали прогноз
Букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу Кубке Украины сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 1.95 – самый низкий из всех участников турнира.
Вторым претендентом на победу, рассказали в Favbet, является киевское "Динамо". Для него действует коэффициент 2.50.
Третье – с солидным отрывом – житомирское "Полесье". Для него действует коэффициент 10.00.
Для "Металиста 1925" действует коэффициент 25.00. Он четвертый в списке претендентов.
Для всех остальных участников коэффициенты намного ниже. Они начинаются с 50.00 и доходят до 500.00.
Меньше всего же букмекеры верят в победу 2 команд – для них действует самый низкий коэффициент 500.00. Это:
- "Полтава".
- "Кудровка".
Всего же, по данным УАФ, в сезоне-2025/2026 розыгрыш Кубка Украины по футболу состоится при участии рекордного за время войны количества команд – 68. При этом само соревнование будет охватывать представителей всех уровней украинского футбола – от элитных клубов до региональных команд.
В частности, к участию в турнире привлечены:
- 16 команд Украинской Премьер-Лиги.
- 32 команды Профессиональной футбольной лиги (16 – первая лига, 16 – вторая лига).
- 4 команды Ассоциации любительского футбола Украины.
- 16 команд региональных ассоциаций футбола.
Первые матчи состояться 9-10 августа – в рамках квалификационного раунда. В нем примут участие 16 команд из региональных соревнований.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 1.75 – самый низкий из всех участников турнира.
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