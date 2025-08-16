Кто станет новым обладателем Кубка Украины по футболу: букмекеры дали прогноз

Букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу Кубке Украины сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 2.00 – самый низкий из всех участников турнира.

Видео дня

Вторым претендентом на победу, рассказали в Favbet, является киевское "Динамо". Для него действует коэффициент 2.50.

Третье – с солидным отрывом – житомирское "Полесье". Для него действует коэффициент 7.00.

Для всех остальных участников – включая действующего вице-чемпиона страны "Александрию" – коэффициенты намного ниже. Они начинаются с 25.00 и доходят до 500.00.

Меньше всего же букмекеры верят в победу сразу 5 команд – для них действует самый низкий коэффициент 500.00. Это:

"Полтава".

"Кудровка".

"Левый берег".

"Ингулец".

"Черноморец".

Всего же, по данным УАФ, в сезоне-2025/2026 розыгрыш Кубка Украины по футболу состоится при участии рекордного за время войны количества команд – 68. При этом само соревнование будет охватывать представителей всех уровней украинского футбола – от элитных клубов до региональных команд.

В частности, к участию в турнире привлечены:

16 команд Украинской Премьер-Лиги.

32 команды Профессиональной футбольной лиги (16 – первая лига, 16 – вторая лига).

4 команды Ассоциации любительского футбола Украины.

16 команд региональных ассоциаций футбола.

В настоящее время турнир находится на стадии 1/32 финала. Базовыми днями проведения игр определены 23-24 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают французский ПСЖ главным претендентом на победу в Лиге чемпионов 2025/26. Для него действует коэффициент 6.00 – самый низкий среди всех известных на данный момент, а также потенциальных участников основного этапа турнира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!