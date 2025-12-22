Кто станет новым обладателем Кубка Украины по футболу: букмекеры дали прогноз

Перед матчами 1/4 финала Кубка Украины сезона 2025/26 букмекеры считают киевское "Динамо" фаворитом на победу в турнире. На триумф этой команды действует коэффициент 1.25 – самый низкий из всех оставшихся участников турнира.

Вторым претендентом на победу, рассказали в Favbet, является харьковский "Маталлист-1925". Для него действует коэффициент 6.00.

Черкасский "ЛНЗ" идет третьим. Его коєффициент составляет 7.00.

В победу же остальных клубов букмекеры верят гораздо меньше. Так:

Для черновицкой "Буковины" действует коэффициент 25.00.

Для "Чернигова" – 25.00.

Для "Феникс-Мариуполя" – 100.00.

Для киевского "Локомотива" – 150.00.

Для петровского "Ингульца" – 200.00.

Базовыми датами проведения матчей 1/4 финала являются 3, 4 и 5 марта 2026 года. В них сыграют:

"Металлист 1925" – "Локомотив".

"Чернигов" – "Феникс-Мариуполь".

ЛНЗ – "Буковина".

"Динамо" – "Ингулец".

Принимающие команды указаны первыми. Противостояние состоит из одного матча. В случае ничьей в основное время сразу же будет сыграна серия пенальти.

Всего же, по данным УАФ, в сезоне-2025/2026 розыгрыш Кубка Украины по футболу проходит при участии рекордного за время войны количества команд – 68. При этом само соревнование охватывает представителей всех уровней украинского футбола – от элитных клубов до региональных команд.

В частности, к участию в турнире привлечены:

16 команд Украинской Премьер-Лиги.

32 команды Профессиональной футбольной лиги (16 – первая лига, 16 – вторая лига).

4 команды Ассоциации любительского футбола Украины.

16 команд региональных ассоциаций футбола.

