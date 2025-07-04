Кто сыграет в финале Клубного чемпионата мира: названа самая вероятная пара

Перед стартом матчей 1/4 финала Клубного чемпионата мира по футболу букмекеры назвали главных претендентов на выход в финал. По их мнению, самой вероятной парой является ПСЖ – Челси, для которой действует коэффициент 5.00.

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На втором месте, рассказали в Favbet, пара Реал – Челси, для которой установили коэффициент 5.50. Среди самых вероятных пар также:

ПСЖ – Аль Хиляль – 9.00.

Реал – Аль Хиляль – 9.00.

Реал – Палмейрас – 10.00.

ПСЖ – Палмейрас – 10.00.

Реал – Флуминенсе – 11.00.

Меньше всего аналитики верят в пару Боруссия – Челси, для которой установили коэффициент 20.00. А также Бавария – Палмейрас – 19.00.

Сами же четвертьфинальные матчи турнира пройдут 4-5 июля. В них сыграют:

Флуминенсе – Аль-Хиляль.

Палмейрас – Челси.

ПСЖ – Бавария.

Реал – Боруссия.

В полуфиналах же встретятся победители пар:

Флуминенсе – Аль-Хиляль / Палмейрас – Челси.

ПСЖ – Бавария / Реал – Боруссия.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в паре ПСЖ – "Бавария" букмекеры отдают предпочтение французам. На их выход в следующий этап действует коэффициент 1.65, тогда как для команды из Германии – 2.24.

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