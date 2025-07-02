ПСЖ сразится с "Баварией": назван фаворит на выход в 1/2 Клубного чемпионата мира

В матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира мюнхенская "Бавария" встретится с парижским ПСЖ. Букмекеры видят фаворитом пары французов – на их выход в следующий этап действует коэффициент 1.65, тогда как для команды из Германии – 2.24.

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В целом же, рассказали в Favbet, на побежу ПСХ в основное время установлен коэффициент 2.21. При этом:

На победу Баварии – 3.20.

На ничью – 3.65.

На то же, что ПСЖ выйдет в следующий раунд по итогам дополнительного времени, действует коэффициент 9.50. Для "Баварии" он составляет 11.00.

А вот в серии пенальти шансы у команд равные. И для "Баварии", и для ПСЖ действует коэффициент 11.50.

Игра пройдет 5 июля. Начало – 19:00 по Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок победителя Лиги чемпионов – французского ПСЖ – и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. Он же фаворитом на получение награды и в мае.

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