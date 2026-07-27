Кто выиграет АПЛ: букмекеры назвали главного фаворита сезона

По мнению букмекеров, "Арсенал" имеет наивысшие шансы выиграть английскую премьер-лигу сезона 2026/27. На то, что "канониры" защитят свой титул, действует коэффициент 2.50 – самый низкий из всех участников турнира.

На втором месте, по данным vbet, идет "Манчестер Сити". Для него установлен коэффициент 3.75.

Для экс-чемпиона – "Ливерпуля" – действует коэффициент 6.00. А для "Манчестер Юнайтед" – 7.00. Также "рабочие" шансы на триумф имеют:

"Челси" – 10.00;

"Тоттенхем" – 21.00;

"Астон Вилла" – 34.00.

Меньше всего же букмекеры верят в победу "Халла". На то, что новичек лиги станет чемпионом, действует коэффициент 3001.00.

В то же время, "Халл" считается наиболее вероятным претендентом на вылет – на это действует коэффициент 1.25. Также высокие шансы оказаться в Чемпионшипе имеют и другие новички:

"Ковентри" – 1.62;

"Ипсвич" – 1.67.

Меньше всего шансов вылететь имеет "Арсенал". На это действует коэффициент 1001.00.

Сезон в АПЛ стартует 21 августа. В 1-м туре сыграют:

"Арсенал" – "Ковентри";

"Халл Сити" – "Манчестер Юнайтед";

"Эвертон" – "Кристал Пэлас";

"Ипсвич" – "Сандерленд";

"Ноттингем Форест" – "Лидс";

"Брентфорд" – "Тоттенхэм";

"Брайтон" – "Астон Вилла";

"Манчестер Сити" – "Борнмут";

"Ньюкасл" – "Ливерпуль";

"Фулхэм" – "Челси".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, на данный момент из всех известных и потенциальных участников Лиги чемпионов 2026/27 наибольшие шансы на победу имеет действующий победитель турнира – французский ПСЖ. Украинский "Шахтер" идет на 32-м месте в списке.

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