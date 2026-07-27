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Кто выиграет АПЛ: букмекеры назвали главного фаворита сезона

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
2 минуты
498
Кто выиграет АПЛ
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По мнению букмекеров, "Арсенал" имеет наивысшие шансы выиграть английскую премьер-лигу сезона 2026/27. На то, что "канониры" защитят свой титул, действует коэффициент 2.50 – самый низкий из всех участников турнира.

На втором месте, по данным vbet, идет "Манчестер Сити". Для него установлен коэффициент 3.75.

" Арсенал " имеет наивысшие шансы выиграть английскую премьер-лигу сезона 2026/27

Для экс-чемпиона – "Ливерпуля" – действует коэффициент 6.00. А для "Манчестер Юнайтед" – 7.00. Также "рабочие" шансы на триумф имеют:

  • "Челси" – 10.00;
  • "Тоттенхем" – 21.00;
  • "Астон Вилла" – 34.00.

Меньше всего же букмекеры верят в победу "Халла". На то, что новичек лиги станет чемпионом, действует коэффициент 3001.00.

В то же время, "Халл" считается наиболее вероятным претендентом на вылет – на это действует коэффициент 1.25. Также высокие шансы оказаться в Чемпионшипе имеют и другие новички:

  • "Ковентри" – 1.62;
  • "Ипсвич" – 1.67.

Меньше всего шансов вылететь имеет "Арсенал". На это действует коэффициент 1001.00.

"Халл" считается наиболее вероятным претендентом на вылет

Сезон в АПЛ стартует 21 августа. В 1-м туре сыграют:

  • "Арсенал" – "Ковентри";
  • "Халл Сити" – "Манчестер Юнайтед";
  • "Эвертон" – "Кристал Пэлас";
  • "Ипсвич" – "Сандерленд";
  • "Ноттингем Форест" – "Лидс";
  • "Брентфорд" – "Тоттенхэм";
  • "Брайтон" – "Астон Вилла";
  • "Манчестер Сити" – "Борнмут";
  • "Ньюкасл" – "Ливерпуль";
  • "Фулхэм" – "Челси".
Список всех участников АПЛ 2026/27

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, на данный момент из всех известных и потенциальных участников Лиги чемпионов 2026/27 наибольшие шансы на победу имеет действующий победитель турнира – французский ПСЖ. Украинский "Шахтер" идет на 32-м месте в списке.

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