Кто выиграет Лигу чемпионов: букмекеры оценили шансы "Шахтера"
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По мнению букмекеров, на данный момент из всех известных и потенциальных участников Лиги чемпионов 2026/27 наибольшие шансы на победу имеет действующий победитель турнира – французский ПСЖ. Для него установлен коэффициент 6.00. Для украинского же "Шахтера" он составляет 251.00. Это 32 место в списке.
На втором месте, по данным vbet, идет действующий финалист турнира – английский "Арсенал". Для него установлен коэффициент 7.50.
Такой же действует для немецкой "Баварии". В список лидеров также вошли:
- "Манчестер Сити" (Англия) – 8.00;
- "Реал" (Испания) – 8.00;
- "Барселона" (Испания) – 8.00.
Наименьше шансов выиграть турнир, считают специалисты, имеет шотландский "Хартс". Для него действует коэффициент 2501.00.
В настоящее время турнир находится на этапе 2 квалификационного раунда. Основной этап стартует 8 сентября.
Матчи плей-офф начнутся 16 февраля 2027 года. Финал запланирован на 5 июня-2027. Игра пройдет в Мадриде на стадионе "Метрополитано".
Как сообщал OBOZ.UA ,в то же время, по мнению букмекеров, главным фаворитом на получение главной индивидуальной награды в футболе – "Золотого мяча" – в 2026 году является игрок "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. При этом по сравнению с маем, его шансы существенно выросли – тогда его расценивали лишь как 3-го претендента.
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