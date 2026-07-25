Кто выиграет Лигу чемпионов: букмекеры оценили шансы "Шахтера"

По мнению букмекеров, на данный момент из всех известных и потенциальных участников Лиги чемпионов 2026/27 наибольшие шансы на победу имеет действующий победитель турнира – французский ПСЖ. Для него установлен коэффициент 6.00. Для украинского же "Шахтера" он составляет 251.00. Это 32 место в списке.

На втором месте, по данным vbet, идет действующий финалист турнира – английский "Арсенал". Для него установлен коэффициент 7.50.

Такой же действует для немецкой "Баварии". В список лидеров также вошли:

"Манчестер Сити" (Англия) – 8.00;

"Реал" (Испания) – 8.00;

"Барселона" (Испания) – 8.00.

Наименьше шансов выиграть турнир, считают специалисты, имеет шотландский "Хартс". Для него действует коэффициент 2501.00.

В настоящее время турнир находится на этапе 2 квалификационного раунда. Основной этап стартует 8 сентября.

Матчи плей-офф начнутся 16 февраля 2027 года. Финал запланирован на 5 июня-2027. Игра пройдет в Мадриде на стадионе "Метрополитано".

Как сообщал OBOZ.UA ,в то же время, по мнению букмекеров, главным фаворитом на получение главной индивидуальной награды в футболе – "Золотого мяча" – в 2026 году является игрок "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. При этом по сравнению с маем, его шансы существенно выросли – тогда его расценивали лишь как 3-го претендента.

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