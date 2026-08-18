Кто выиграет Бундеслигу: букмекеры назвали главного фаворита сезона

По мнению букмекеров, "Бавария" имеет наивысшие шансы выиграть немецкую Бундеслигу сезона 2026/27. На то, что мюнхенцы защитят свой титул, действует коэффициент 1.13 – самый низкий из всех участников турнира.

На втором месте, по данным vbet, идет дортмундская "Боруссия". Для нее установлен коэффициент 11.00.

Для "РБ Лейпцига" установлен коэффициент 15.00. Для "Баера" – 17.00. И этот клуб считается последним реальным претендентом на победу в турнире – ведь для остальных команд действуют коэффициенты от 67.00 до 1001.00.

В то же время, "Эльферсберг" считается наиболее вероятным претендентом на вылет – на это действует коэффициент 1.80. Также высокие шансы оказаться во второй Бундеслиге имеют:

"Падерборн" – 2.10;

"Кельн" – 3.25;

"Шальке" – 3.50;

"Гамбург" – 4.50;

"Аугсбург" – 5.00;

"Майнц" – 6.50.

Меньше всего шансов вылететь имеет "Бавария". На это действует коэффициент 1001.00.

Сезон в Бундеслиге стартует 28 августа. В 1-м туре сыграют:

"Бавария" – "Штутгарт";

"Эльферсберг" – "Байер";

"Кёльн" – "Хоффенхайм";

"Майнц" – "Падерборн";

"РБ Лейпциг" – "Боруссия М";

"Унион" – "А.Франкфурт";

"Боруссия Д" – "Гамбург";

"Фрайбург" – "Вердер";

"Аугсбург" – "Шальке".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, донецкий "Шахтер" является фаворитом украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2026/27. На то, что эта команда добудет чемпионство, действует самый низкий коэффициент из всех участников турнира.

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