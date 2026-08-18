Кто выиграет Бундеслигу: букмекеры назвали главного фаворита сезона
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По мнению букмекеров, "Бавария" имеет наивысшие шансы выиграть немецкую Бундеслигу сезона 2026/27. На то, что мюнхенцы защитят свой титул, действует коэффициент 1.13 – самый низкий из всех участников турнира.
На втором месте, по данным vbet, идет дортмундская "Боруссия". Для нее установлен коэффициент 11.00.
Для "РБ Лейпцига" установлен коэффициент 15.00. Для "Баера" – 17.00. И этот клуб считается последним реальным претендентом на победу в турнире – ведь для остальных команд действуют коэффициенты от 67.00 до 1001.00.
В то же время, "Эльферсберг" считается наиболее вероятным претендентом на вылет – на это действует коэффициент 1.80. Также высокие шансы оказаться во второй Бундеслиге имеют:
- "Падерборн" – 2.10;
- "Кельн" – 3.25;
- "Шальке" – 3.50;
- "Гамбург" – 4.50;
- "Аугсбург" – 5.00;
- "Майнц" – 6.50.
Меньше всего шансов вылететь имеет "Бавария". На это действует коэффициент 1001.00.
Сезон в Бундеслиге стартует 28 августа. В 1-м туре сыграют:
- "Бавария" – "Штутгарт";
- "Эльферсберг" – "Байер";
- "Кёльн" – "Хоффенхайм";
- "Майнц" – "Падерборн";
- "РБ Лейпциг" – "Боруссия М";
- "Унион" – "А.Франкфурт";
- "Боруссия Д" – "Гамбург";
- "Фрайбург" – "Вердер";
- "Аугсбург" – "Шальке".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, донецкий "Шахтер" является фаворитом украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2026/27. На то, что эта команда добудет чемпионство, действует самый низкий коэффициент из всех участников турнира.
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