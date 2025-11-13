УкраїнськаУКР
Кто выиграет чемпионат Англии по футболу: букмекеры дали прогноз на чемпиона

Станислав Кожемякин
Кто выиграет чемпионат Англии по футболу

Букмекеры считают "Арсенал" фаворитом на победу в английской Премьер-лиге (АПЛ) сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 1.60 – самый низкий из всех участников турнира.

Вторым претендентом на победу, рассказали в Favbet, является "Манчестер Сити". Для него действует коэффициент 3.00.

У других команд, которых расценивают как реальных претендентов на победу, шансы намного меньшие. Так:

  • Для "Ливерпуля" действует коэффициент 10.00.
  • Для "Челси" – 20.00.
  • Для "Манчестер Юнайтед" – 40.00.

Шансы остальных клубов оцениваются коэффициентами от 200.00 до 500.00.

При этом меньше всего букмекеры верят в победу сразу 9 команд из 20 – для всех их действует самый низкий коэффициент 500.00. Это:

  • "Бернли".
  • "Лидс".
  • "Ньюкасл".
  • "Ноттингем Форрест".
  • "Брентфорд".
  • "Фулхэм".
  • "Вулверхэмптон".
  • "Вест Хэм".
  • "Эвертон".
В настоящее время в АПЛ уже сыграно 11 туров. По их итогам:

  • На 1 месте идет "Арсенал", имея в своем активе 26 очков из 33 возможных.
  • На 2-м – "Манчестер Сити" с 22 очками.
  • 3-й – Челси, у которого 20 пунктов.
  • В зоне вылета – "Вест Хем", "Ноттингем Форрест" и "Вулверхемптнон", у которых по 10, 9 и 2 очка соответственно.
  • Также 10 очков имеет "Бернли", однако он идет 17-м по дополнительным показателям.
Турнирная таблица АПЛ

Как сообщал OBOZ.UA, донецкий "Шахтер" является главным фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге сезона 2025/26. Второй – киевское "Динамо".

