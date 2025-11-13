Кто выиграет чемпионат Англии по футболу: букмекеры дали прогноз на чемпиона

Букмекеры считают "Арсенал" фаворитом на победу в английской Премьер-лиге (АПЛ) сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 1.60 – самый низкий из всех участников турнира.

Вторым претендентом на победу, рассказали в Favbet, является "Манчестер Сити". Для него действует коэффициент 3.00.

У других команд, которых расценивают как реальных претендентов на победу, шансы намного меньшие. Так:

Для "Ливерпуля" действует коэффициент 10.00.

Для "Челси" – 20.00.

Для "Манчестер Юнайтед" – 40.00.

Шансы остальных клубов оцениваются коэффициентами от 200.00 до 500.00.

При этом меньше всего букмекеры верят в победу сразу 9 команд из 20 – для всех их действует самый низкий коэффициент 500.00. Это:

"Бернли".

"Лидс".

"Ньюкасл".

"Ноттингем Форрест".

"Брентфорд".

"Фулхэм".

"Вулверхэмптон".

"Вест Хэм".

"Эвертон".

В настоящее время в АПЛ уже сыграно 11 туров. По их итогам:

На 1 месте идет "Арсенал", имея в своем активе 26 очков из 33 возможных.

На 2-м – "Манчестер Сити" с 22 очками.

3-й – Челси, у которого 20 пунктов.

В зоне вылета – "Вест Хем", "Ноттингем Форрест" и "Вулверхемптнон", у которых по 10, 9 и 2 очка соответственно.

Также 10 очков имеет "Бернли", однако он идет 17-м по дополнительным показателям.

Как сообщал OBOZ.UA, донецкий "Шахтер" является главным фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге сезона 2025/26. Второй – киевское "Динамо".

