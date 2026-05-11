Кто выиграет чемпионат Англии по футболу: букмекеры дали прогноз на чемпиона

Букмекеры считают"Арсенал" фаворитом на победу в английской Премьер-лиге (АПЛ) сезона 2025/26. После 36 туров для него действует коэффициент 1.14 – самый низкий из всех оставшихся претендентов на титул.

После 30 тура же на лондонцев давали 1.20. Таким образом, ныне шансы "Арсенала" победить в чемпионате впервые с сезона 2003/2004 выросли.

Вторым претендентом на победу, рассказали в vbet, является "Манчестер Сити" – у которого, впрочем, еще есть 1 матч в запасе. Для него действует коэффициент 5.50.

Шансы "горожан" же снизились. После 30 туров для них действовал коэффициент 4.50.

В настоящее время в АПЛ уже сыграно 36 туров – однако некоторые команды провели по 35 матчей. По их итогам, "Арсенал" идет на 1-м месте, у которого:

79 очков;

24 победы;

7 ничьих;

5 поражений;

68 голов забито;

26 пропущено.

"Манчестер Сити" идет на 2-м месте. У него:

74 очка;

22 победы;

8 ничьих;

5 поражений;

72 голов забито;

32 пропущено.

В последних матчах "Арсенал" сыграет против "Бернли", которое идет на 19-м месте, а также "Кристал Пелас", занимающего 14 позицию.

"Манчестер Сити" предстоит сыграть против 3 команд. Это:

все тот же "Кристал Пелас";

"Борнмут" (6 место);

"Астон Вилла" (5 позиция).

