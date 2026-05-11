Кто выиграет чемпионат Англии по футболу: букмекеры дали прогноз на чемпиона
Букмекеры считают"Арсенал" фаворитом на победу в английской Премьер-лиге (АПЛ) сезона 2025/26. После 36 туров для него действует коэффициент 1.14 – самый низкий из всех оставшихся претендентов на титул.
После 30 тура же на лондонцев давали 1.20. Таким образом, ныне шансы "Арсенала" победить в чемпионате впервые с сезона 2003/2004 выросли.
Вторым претендентом на победу, рассказали в vbet, является "Манчестер Сити" – у которого, впрочем, еще есть 1 матч в запасе. Для него действует коэффициент 5.50.
Шансы "горожан" же снизились. После 30 туров для них действовал коэффициент 4.50.
В настоящее время в АПЛ уже сыграно 36 туров – однако некоторые команды провели по 35 матчей. По их итогам, "Арсенал" идет на 1-м месте, у которого:
- 79 очков;
- 24 победы;
- 7 ничьих;
- 5 поражений;
- 68 голов забито;
- 26 пропущено.
"Манчестер Сити" идет на 2-м месте. У него:
- 74 очка;
- 22 победы;
- 8 ничьих;
- 5 поражений;
- 72 голов забито;
- 32 пропущено.
В последних матчах "Арсенал" сыграет против "Бернли", которое идет на 19-м месте, а также "Кристал Пелас", занимающего 14 позицию.
"Манчестер Сити" предстоит сыграть против 3 команд. Это:
- все тот же "Кристал Пелас";
- "Борнмут" (6 место);
- "Астон Вилла" (5 позиция).
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, букмекеры считают английскую "Астон Виллу" фаворитом на победу в Лига Европы. Для нее действует более низкий коэффициент, чем для соперника по финалу – немецкого Фрайбурга".
