Кто выиграет чемпионат Англии по футболу: букмекеры дали прогноз на чемпиона

Букмекеры считают"Арсенал" фаворитом на победу в английской Премьер-лиге (АПЛ) сезона 2025/26. После 36 туров для него действует коэффициент 1.14 – самый низкий из всех оставшихся претендентов на титул.

После 30 тура же на лондонцев давали 1.20. Таким образом, ныне шансы "Арсенала" победить в чемпионате впервые с сезона 2003/2004 выросли.

Вторым претендентом на победу, рассказали в vbet, является "Манчестер Сити" – у которого, впрочем, еще есть 1 матч в запасе. Для него действует коэффициент 5.50.

Шансы "горожан" же снизились. После 30 туров для них действовал коэффициент 4.50.

В настоящее время в АПЛ уже сыграно 36 туров – однако некоторые команды провели по 35 матчей. По их итогам, "Арсенал" идет на 1-м месте, у которого:

  • 79 очков;
  • 24 победы;
  • 7 ничьих;
  • 5 поражений;
  • 68 голов забито;
  • 26 пропущено.

"Манчестер Сити" идет на 2-м месте. У него:

  • 74 очка;
  • 22 победы;
  • 8 ничьих;
  • 5 поражений;
  • 72 голов забито;
  • 32 пропущено.
Турнирная таблица АПЛ

В последних матчах "Арсенал" сыграет против "Бернли", которое идет на 19-м месте, а также "Кристал Пелас", занимающего 14 позицию.

"Манчестер Сити" предстоит сыграть против 3 команд. Это:

  • все тот же "Кристал Пелас";
  • "Борнмут" (6 место);
  • "Астон Вилла" (5 позиция).

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, букмекеры считают английскую "Астон Виллу" фаворитом на победу в Лига Европы. Для нее действует более низкий коэффициент, чем для соперника по финалу – немецкого Фрайбурга".

