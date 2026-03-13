Кто выиграет чемпионат Англии по футболу: букмекеры дали прогноз на чемпиона

Букмекеры считают "Арсенал" фаворитом на победу в английской Премьер-лиге (АПЛ) сезона 2025/26. После 30 туров на его победу действует коэффициент 1.20 – самый низкий из всех участников турнира.

После 21 тура же на лондонцев давали 1.25. Таким образом, ныне шансы "Арсенала" победить в чемпионате впервые с сезона 2003/2004 выросли.

Вторым претендентом на победу, рассказали в vbet, является "Манчестер Сити". Для него действует коэффициент 4.50.

У других команд, у которых есть хотя бы математические шансы на победу, коэффициенты намного меньшие. Так:

Для "Манчестер Юнайтед" действует 126.00.

Для "Ливерпуля", "Астон Виллы" и "Челси" – 1001.00.

Для "Фулхэма", "Брентфорда" и "Эвертона" – 2001.00.

Для "Сандерленда" – 2501.00.

Для "Борнмута" – 3001.00.

В настоящее время в АПЛ уже сыграно 30 туров – однако некоторые команды провели по 29 матчей. По их итогам:

На 1 месте идет "Арсенал", имея в своем активе 67 очков из 90 возможных.

2 место у "Манчестер Сити", 60 очков.

3-4 – "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла", у которых по 51 очку.

В зоне вылета – "Вест Хем", "Бернли" и "Вулверхемптнон", у которых по 28, 19 и 16 очков соответственно.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают сборную Испании по футболу главным фаворитом Чемпионата мира 2026 года. На ее победу действует коэффициент 5.50 – самый низкий из всех известных, а также потенциальных участников турнира.

