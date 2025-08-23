Кто выиграет Чемпионат мира: букмекеры дали прогноз

Букмекеры считают сборную Испании главным претендентом на победу на Чемпионате мира 2026 года. Для нее действует коэффициент 6.50 – самый низкий среди всех известных на данный момент, а также потенциальных участников основного этапа турнира.

Как рассказали в Favbet, "второе место" у Бразилии. Для нее действует коэффициент 7.30.

Далее – Англия. Для нее действует коєффициент 8.00.

Для действующего чемпиона мира Аргентины установили коэффициент 9.50. А для Германии – 11.00. У всех остальных же команд коэффициенты на победу стартуют от 16.00.

Меньше всего же букмекеры верят в победу сразу ряда сборных – для нее установлен коэффициент 500.00. Речь о:

Израиле.

Саудовской Аравии.

Коста-Рике.

Катаре.

Чехии.

Словакии.

Панаме.

Новой Зеландии.

Боливии.

Узбекистане.

Иордании.

Для сборной Украины же установили коэффициент 250.00. Такие же шансы имеет на победу в турнире сборная Камеруна.

В настоящее же время в ряде конфедераций турнир находится на стадии квалификации. Сборная же Украины стартует в отборе домашним матчем с Францией – игра запланирована на 5 сентября. Расписание следующих матчей:

Азербайджан – Украина – 9 сентября.

Исландия – Украина – 10 октября.

Украина – Азербайджан – 13 октября.

Франция – Украина – 13 ноября.

Украина – Исландия – 16 ноября.

