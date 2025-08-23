Кто выиграет Чемпионат мира: букмекеры дали прогноз
Букмекеры считают сборную Испании главным претендентом на победу на Чемпионате мира 2026 года. Для нее действует коэффициент 6.50 – самый низкий среди всех известных на данный момент, а также потенциальных участников основного этапа турнира.
Как рассказали в Favbet, "второе место" у Бразилии. Для нее действует коэффициент 7.30.
Далее – Англия. Для нее действует коєффициент 8.00.
Для действующего чемпиона мира Аргентины установили коэффициент 9.50. А для Германии – 11.00. У всех остальных же команд коэффициенты на победу стартуют от 16.00.
Меньше всего же букмекеры верят в победу сразу ряда сборных – для нее установлен коэффициент 500.00. Речь о:
- Израиле.
- Саудовской Аравии.
- Коста-Рике.
- Катаре.
- Чехии.
- Словакии.
- Панаме.
- Новой Зеландии.
- Боливии.
- Узбекистане.
- Иордании.
Для сборной Украины же установили коэффициент 250.00. Такие же шансы имеет на победу в турнире сборная Камеруна.
В настоящее же время в ряде конфедераций турнир находится на стадии квалификации. Сборная же Украины стартует в отборе домашним матчем с Францией – игра запланирована на 5 сентября. Расписание следующих матчей:
- Азербайджан – Украина – 9 сентября.
- Исландия – Украина – 10 октября.
- Украина – Азербайджан – 13 октября.
- Франция – Украина – 13 ноября.
- Украина – Исландия – 16 ноября.
