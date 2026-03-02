Кто выиграет Лигу конференций: букмекеры оценили шансы "Шахтера"

Перед стартом 1/8 финала Лиги конференций букмекеры считают главным фаворитом на победу в турнире английский "Кристал Пэлас". На его победу действует коэффициент 4.00. Среди фаворитов также украинский "Шахтер" – он 6-й в списке с коэффициентом 13.00.

Для французского "Страсбурга", рассказали в vbet, установлен коэффициент 6.00. Он "второй в очереди" за трофеем.

Для итальянской "Фиорентины" действует коэффициент 8.00. Коэффициент 9.00 установили для 2-х клубов:

испанского "Райо Вальекано" – 9.00;

немецкого "Майнца".

Меньше всего букмекеры верят в триумф словенского "Целье". Для него действует коэффициент 81.00.

Матчи 1/8 финала пройдут 12 и 19 марта. В них сыграют:

"Лех" – "Шахтер";

"Алкмаар" – "Спарта Прага";

"Самсунспор" – "Райо Вальекано";

"Риека" – "Страсбур";

"Кристал Пэлас" – "АЕК Ларнака";

"Фиорентина" – "Ракув";

"Целье" – "АЕК Афины";

"Сигма" – "Майнц".

В случае успеха в дуэли с "Лехом" украинский "Шахтер" встретится с сильнейшим в паре АЗ Алкмаар (Нидерланды) – "Спарта" (Прага, Чехия).

В полуфинале подопечные тренера Арды Турана могут сразить с итальянской "Фиорентиной", английским "Кристап Пэлас", кипрским АЕКом или польским "Ракувом".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в преддверии 1/8 финала Лиги чемпионов букмекеры считают главным фаворитом на победу в ней английский "Арсенал". На триумф "канониров" действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира.

