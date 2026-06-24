Кто выиграет Чемпионат мира по футболу-2026: букмекеры назвали главного фаворита

По мнению букмекеров, после завершения 2 тура группового этапа Чемпионата мира 2026 года главным фаворитом турнира является сборная Франции. На ее победу действует коэффициент 5.00 – самый низкий из всех участников чемпионата, которые еще сохраняют шансы на его выигрыш.

Примечательно, что перед стартом турнира для французов действовать коэффициент 6.00 и они шли на 2-м месте в списке претендентов на победу. Т.е., теперь их шансы заметно выросли.

А вот шансы сборной Испании снизились. Перед началом чемпионата они считались главными фаворитами с коэффициентом 5.50. Сейчас они вторые – по данным vbet, для них действует коэффициент 6.50.

Третья – сборная Аргентины. Для них действует коэффициент 7.50, тогда как до начала турнира было 10.00.

Для Англии тоже действует коэффициент 7.50 – такой же, как и ранее. В топ-10 главных претендентов на победу также вошли:

Португалия – 10.00 (было 9.00);

Германия – 15.00 (так и было);

Бразилия – 17.00 (было 9.00);

Нидерланды – 17.00 (было 21.00);

Марокко – 34.00 (было 51.00);

Норвегия – 34.00 (было 26.00);

США – 34.00 (было 67.00).

Для всех остальных команд действуют коэффициенты от 41.00 до 4001.00. Меньше всего шансов на победу, по мнению букмекеров, у сборных:

Катара – 4001.00 (было 2001.00);

Кюрасао – 2501.00 (было 4001.00);

Ирака – 2501.00 (было 1501.00);

ЮАР – 2001.00 (было выше 401.00).

Матчи 3 тура стартуют 24 июня. Финальный матч пройдет 19 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сборная Украины по футболу не считается фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды букмекеры установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.

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