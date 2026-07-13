Кто выиграет Чемпионат мира по футболу-2026: букмекеры назвали главного фаворита

По мнению букмекеров, накануне матчей 1/2 финала Чемпионата мира 2026 года главным фаворитом турнира является сборная Франции. На ее победу действует коэффициент 2.50 – самый низкий из всех участников чемпионата.

Примечательно, что накануне 1/4 финала для французов действовать коэффициент 2.88. Т.е., теперь их шансы выросли.

Второй, по данным vbet, "идет" сборная Англии – для нее действует коэффициент 4.33 (было 6.00). Такой же коэффициент установлен для Испании (было 4.50).

Меньше всего же букмекеры верят в победу сборной Аргентины. Для действующих чемпионов установлен коэффициент 5.00 (такой же, как и был).

Полуфинальные матчи запланированы на 14 и 15 июля. В них сыграют:

Франция против Испании.

По мнению букмекеров, фаворитом пары являются французы: на их выход в финал действует коэффициент 1.65. Для испанцев он составляет 2.27.

Англия против Аргентины.

В этой паре букмекеры ставят на англичан. Для них установлен коэффициент 1.78, а для аргентинцев – 2.09.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сборная Украины по футболу не считается фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды букмекеры установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!