Кто выиграет чемпионат Нидерландов: названо главного фаворита

Главным фаворитом на победу в чемпионате Нидерландов по футболу букмекеры видят "Аякс". На победу амсердамской команды дают коэффициент 1.07. Меньше всего же шансов, по их мнению, у АЗ – для него действует коэффициент 4501.00.

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Вторым же после "Аякса" претендентом на победу специалисты считают ПСВ. Однако его шансы оцениваются намного меньше – на победу команды из Эйнховена дают коэффициент 10.00.

Третьим претендентом на победу, по данным букмекеров, является "Фейенорд". Для которого, впрочем, действует низкий коэффициент 1501.00.

Теоретические шансы на победу сохраняют еще 2 клуба. Это:

"Утрехт" – для которого действует коэффициент 2001.00;

"Твенте" – 3001.00.

В настоящее время "Аякс" имеет 67 очков после 27 матчей (всего в сезоне –34) – и занимает 1 место в турнирной таблице. На втором месте идет ПСВ – у него 58 очков.

"Фейенорд" расположился на 3-м месте – 53 очка. У "Утрехта" 52 пункта и он занимает 4 место.

АЗ и "Твенте" имеют по 46 очков. И занимают 5 и 6 места соответственно.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, перед матчами 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2024/25 главным фаворитом на победу в турнире букмекеры видят испанскую "Барселону". Для нее действует коэффициент 4.00 – самый низки среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в дортмундскую "Борруссию" – на ее победу дают коэффициент 41.00.

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